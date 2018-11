Finale mastersa v Londonu: Đoković - Zverev 4:6

Srb se lahko s šesto zmago izenači s Federerjem

18. november 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 19:49

London - MMC RTV SLO

V finalu zaključnega mastersa v Londonu se merita prvi igralec sveta Novak Đoković in Alexander Zverev. Srb lovi šesti naslov na zaključnih turnirjih, lahko izenači rekord Rogerja Federerja.

31-letni Đoković je bil najboljši v letih 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015. V zadnje pol leta je razred zase. V O2 Areni še ni oddal niza, niti enkrat še ni izgubil začetnega udarca. Zadnji tenisač, ki je osvojil zaključni masters brez izgubljenega niza, je bil Ivan Lendl leta 1986. V sredo je v ksupinskem delu odpravil Zvereva s 6:4 in 6:1 v 77 minutah. Đoković lahko postane najstarejši zmagovalec zaključnega tunrija ATP, saj je dopolnil 31 let in pet mesecev.

21-letni Zverev bo imel v finalu priložnost za deseti naslov ATP oziroma petega v letošnji sezoni. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju leta 1996, ki se je prebil v finale zaključnega turnirja osmerice. Becker je v epskem finalu pred 22 leti izgubil po petih nizih proti Petu Samprasu v Hannovru.

Mike Bryan uspešen tudi z novim partnerjem Sockom

Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca zaključnega turnirja dvojic. Američana sta v finalu sta s 5:7, 6:1 in 13:11 premagala Francoza Pierre-Huguesa Herberta in Nicolasa Mahuta in se jima s tem oddolžila za poraz v skupinskem delu. Za Bryana jo to peti masters in prvi brez brata dvojčka Boba, ki je zaradi poškodbe sezono končal že maja. Z njim je po uspešnosti na teh turnirjih prišel na tretje mesto. Več od njega jih imata le rojaka Peter Fleming in John McEnroe, ki sta skupaj osvojila sedem naslovov. Štiri imata Bob Bryan in Kanadčan Daniel Nestor. Sock je osvojil svoj prvi naslov.

Američana, zmagovalca Wimbledona in Odprtega prvenstva ZDA, sicer peta nosilca, bi lahko dvoboj rešila nekoliko prej, zapravila sta pet zaključnih žog, eno sta imela tudi Francoza.

LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale, danes ob 19.15:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ZVEREV (NEM/3)

4:6, -:-





Polfinale:

ZVEREV (NEM/3) - FEDERER (ŠVI/2)

7:5, 7:6 (5)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ANDERSON (JAR/4)

6:2, 6:2

Zmagovalci zaključnih mastersov v zadnjih 20 letih:

2017: Grigor Dimitrov (Blg)

2016: Andy Murray (VB)

2015: Novak Đoković (Srb)

2014: Novak Đoković (Srb)

2013: Novak Đoković (Srb)

2012: Novak Đoković (Srb)

2011: Roger Federer (Švi)

2010: Roger Federer (Švi)

2009: Nikolaj Davidenko (Rus)

2008: Novak Đoković (Srb)

2007: Roger Federer (Švi)

2006: Roger Federer (Švi)

2005: David Nalbandian (Arg)

2004: Roger Federer (Švi)

2003: Roger Federer (Švi)

2002: Lleyton Hewitt (Avs)

2001: Lleyton Hewitt (Avs)

2000: Gustavo Kuerten (Bra)

1999: Pete Sampras (ZDA)

1998: Alex Corretja (Špa)

A. G.