Finale Roland Garrosa v živo: Wawrinka - Nadal 2:6, 3:6, 1:2

11. junij 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 16:45

Pariz - MMC RTV SLO

Teniški turnir v Parizu se danes končuje s poslastico - v moškem finalu se od 15.10 dalje merita Rafael Nadal in Stan Wawrinka.

Stavnice so na strani Nadala, ki lovi težko pričakovani deseti pariški naslov. Kralj peska je letos že prišel do desete zmage na istem turnirju (Monte Carlo in Barcelona), zdaj upa, da bo temu dodal še precej bolj čislan deseti Roland Garros.

1. niz: Nadal zlomil nasprotnika v 6. igri

Finalista sta dvoboj začela zbrano, nista delala veliko napak, še največ težav je imel v uvodnih igral Wawrinka, ki je moral v 4. igri ubraniti štiri priložnosti za break nasprotnika, nikakor se ni uspel rešiti Nadalovega pritiska, na koncu mu je vendarle uspelo izenačiti na 2:2. Prvi niz se je prelomil v 6. igri, ko je Nadal odvzel začetni udarec Wawrinki. Španec je povedel z 0:40, izkoristil je drugo break-žogico, potem ko je Švicar storil nevsiljeno napako in žogico poslal v mrežo, ter povedel s 4:2. Break je s serijo izjemnih servisov potrdil v naslednji igri (5:2), Wawrinka, ki je delal vse preveč nevsiljenih napak, ni imel več nikakršnih možnosti, niz je izgubil s 6:2, potem ko mu je Majorčan začetni udarec vzel tudi v 8. igri.

2. niz: Wawrinka razglašen na uvodu

Nadal je izjemno igro nadaljeval na začetku drugega niza. Wawrinka se je za trenutek psihično zlomil, po izgubljeni točki v 1. igri je v tla zabrisal lopar, izgubil je tudi drugo igro, v kateri na svoj začetni udarec ni dobil niti točke (2:0)! Španec je zavohal kri, z osnovne črte je zaigral še bolj odločno, nasprotnika je zlahka 'sprehajal' po igrišču, močno je tudi izboljšal svoj prvi servis. 3:0. Potem ko je Nadal dobil šest zaporednih iger, je končno igro dobil tudi Wawrinka, ki pa v nadaljevanju nikakor ni našel pravega ritma, da bi nasprotniku odvzel začetni udarec in se vrnil v boj za zmago v drugem nizu. Nadal ni dopustil nikakršnega presenečenja, suvereno je opravil delo na svoj servis, v 9. igri si je priigral dve zaključni žogici za zmago v drugem nizu, potem ko je Wawrinka storil napako, žogo poslal z igrišča in v navalu besa zlomil lopar. Z izjemnim servisom je Majorčan povedel z 2:0 (6:3).

Finale, danes ob 15.10:

WAWRINKA (ŠVI/3) - NADAL (ŠPA/4)

2:6, 3:6, -:-

