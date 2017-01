Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Andy Murray je dobil 28 dvobojev zapored. Foto: EPA Richard Gasquet in Kristina Mladenovic sta v odločilnem obračunu mešanih dvojic osvojila Hopmanov pokal. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale v Dohi: Murray - Đoković 3:6, 3:5

Francija drugič zmagovalka Hopmanovega pokala

7. januar 2017 ob 16:15,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 17:41

Doha, Perth, Brisbane - MMC RTV SLO

Že na uvodnem turnirju nove teniške sezone je na sporedu prava poslastica. V finalu turnirja v Dohi se merila Andy Murray in Novak Đoković.

To je že 36. medsebojni obračun najboljših igralcev sveta. Škot si je pred dvema mesecu v O2 v Londonu z zmago s 6:3 in 6:4 zagotovil prvo mesto nas lestvici ATP ob koncu leta. To je bila njegova enajsta zmaga v medsebojnih obračunih, Srb jih je dobil 24. Ne glede na razplet tokratnega dvoboja, bo Murray ostal številka ena na svetu.

Davisova v Aucklandu do prvega naslova

Lauren Davis si je na turnirju v Aucklandu priigrala prvi naslov na turnirjih serije WTA v karieri. V finalu na Novi Zelandiji je s 6:3 in 6:1 premagala 19-letno hrvaško igralko Ano Konjuh, ki je edini naslov doslej osvojila lani v Nottinghamu.

Dvoboj, ki je trajal 71 minut, je bil izenačen le v uvodnem nizu do izida 2:2, nato pa je 23-letna Američanka štiri leta mlajšo igralko iz Dubrovnika nadigrala in ji do konca dopustila osvojiti le še dve od 12 iger.

Pliškova v odlični formi pred Melbournom

Karolina Pliškova je zmagovalka turnirja v Brisbanu. V finalu je po dobri uri s 6:0 in 6:3 premagala Francozinjo Alize Cornet in potrdila dobro formo pred prvim grand slamom sezone v Melbournu, ki se začne 16. januarja. Za tretjepostavljeno Čehinjo je to že sedma turnirska v karieri.

Francija drugič zmagovalka Hopmanovega pokala

Richard Gasquet in Kristina Mladenovic sta zmagovalca Hopmanovega pokala v Perthu. V finalu sta Francoza z 2:1 premagala ameriška tekmeca Jacka Socka in Coco Vanderweghe in poskrbela za drugo francosko zmago na tem turnirju, ki ga je letos obiskalo več kot 100.000 gledalcev.

Francijo, ki je v Perthu pred tem slavila leta 2014, je v vodstvo popeljal Gasquet, ki je s 6:3, 5:7 in 7:6 premagal Socka. Američan je imel tudi že zaključno žogo, ki pa je ni izkoristil. Vanderweghejeva je nato izid za šestkratne zmagovalce Hopmanovega pokala izenačila, ko je Mladenovicevo ugnala s 6:4 in 7:5, odločilno zmago pa sta v obračunu mešanih dvojic dosegla Francoza, ki sta slavila s 4:1 in 4:3.

DOHA

(1.334.270 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

MURRAY (VB/1) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

3:6, -:-



ČENAJ, polfinale

(505.730 am. dolarjev, trda podlaga)



MEDVEDEV (RUS) - SELA (IZR)

4:6, 7:6, 6:2

BAUTISTA AGUT (ŠPA/2) - PAIRE (FRA/5)

6:3, 6:3



BRISBANE, polfinale

(495.630 am. dolarjev, trda podlaga)



DIMITROV (BLG/7) - RAONIĆ (KAN/1)

7:6, 6:2

NIŠIKORI (JAP/3) - WAWRINKA (ŠVI/2)

7:6, 6:3

BRISBANE (Ž), finale

(1.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - CORNET (FRA)

6:0, 6:3



AUCKLAND (Ž), finale

(250.000 am. dolarjev, trda podlaga)



DAVIS (ZDA) - KONJUH (HRV/8)

6:3, 6:1

Hopmanov pokal, finale:

FRANCIJA - ZDA 2:1



Gasquet - Sock 6:3, 5:7, 7:6



Mladenovic - Vandeweghe 4:6, 5:7



Gasquet/Mladenovic - Sock/Vandeweghe 4:1, 4:3

A. G.