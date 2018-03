Foto: Stephensova osvojila Miami

Ocenite to novico!

V finalu boljša od Ostapenkove

31. marec 2018 ob 21:08

Miami - MMC RTV SLO

Američanka Sloane Stephens je zmagovalka teniškega turnirja v Miamiju. V finalu je premagala Latvijko Jeleno Ostapenko s 7:6 in 6:1.

Za Stephensovo je to šesti naslov na turnirjih WTA, prvi na t. i. turnirjih Premier Mandatory, ki po pomembnosti spadajo tik za grand slame. Hkrati je to njen prvi letošnji naslov in prvi po zmagi na Odprtem prvenstvu ZDA 2017.

Stephensova, ki še ni izgubila finala na turnirjih WTA, se bo na novi lestvici prvič v karieri povzpela med prvo deseterico, za zmago pa je prejela ček v višini 1,3 milijona dolarjev.

V finalu pri moških bosta v nedeljo igrala Nemec Alexander Zverev in domačin John Isner.