Goffin prek Federerja v finale Londona

V drugem polfinalu Dimitrov - Sock

18. november 2017 ob 17:21,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 17:55

London - MMC RTV SLO, STA

Belgijec David Goffin je prvi finalist zaključnega turnirja elitne osmerice v Londonu. V polfinalu je z 2:6, 6:3 in 6:4 premagal Švicarja Rogerja Federerja.

Osmi igralec sveta, 26-letni Goffin, je prvič v karieri premagal svojega velikega vzornika, devet let starejšega Federerja. To mu je uspelo šele v sedmem medsebojnem obračunu oziroma pet let po prvem dvoboju. Belgijec je na tem turnirju premagal tako vodilnega tenisača na svetu, Španca, kot Federerja.

Švicar je ostal brez sedmega naslova na zaključnih mastersih in končal sezono, v kateri je osvojil grand slama v Avstraliji in Wimbledonu ter trikrat zmagal na mastersih 1000 v Indian Wellsu, Miamiju in Šanghaju. Federer, ki je v letu 2017 izgubil le petkrat, bo sezono šestič v karieri končal na drugem mestu.

Dvoboj med Goffinom in Federerjem je trajal eno uro in 47 minut, tenisača sta bila izenačena v skoraj vseh statističnih elementih.