Hercogova ekspresno izpadla v kvalifikacijah v Madridu

V španski prestolnici ne bo Serene, Kerberjeve in Čilića

4. maj 2018 ob 19:17

Madrid - MMC RTV SLO

Polona Hercog je izpadla že v 1. krogu kvalifikacij za preboj na glavni turnir WTA serije Premier v Madridu. Četrto nosilko kvalifikacij in 62. igralko sveta je s 6:2 in 6:0 izločila Američanka Bernarda Pera, sicer 98. igralka lestvice WTA.

27-letna Mariborčanka je v nedeljo izgubila finale turnirja v Carigradu proti Francozinji Pauline Parmentier, potem ko je imela v odločilnem nizu že brejk prednosti. Ta teden je igrala na turnirju v Rabatu, kjer je izpadla v osmini finala proti Španki Pauli Badosi Gibert.

Na turnirju v Madridu bo sicer v konkurenci dvojic nastopila Katarina Srebotnik, ki bo igrala skupaj s Španko Laro Arraubarrena, sedma nosilka turnirja dvojic pa bo Andreja Klepač skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez.

Serena in Kerberjeva odpovedali nastop

Nemka Angelique Kerber je zaradi poškodbe stegenske mišice odpovedala nastop v Madridu. V španski prestolnici je nastop že pred tem odpovedala tudi nekdanja prva igralka sveta Serena Williams. 36-letna Američanka, ki je turnir v Madridu dobila leta 2012 in 2013, je to storila zaradi priprav na Roland Garros, ki se začenja 27. maja.

Čilić odpovedal Madrid

Četrti igralec sveta Marin Čilić je odpovedal nastop na turnirju serije masters v Madridu, ki se bo začel v ponedeljek. Razlog odpovedi so bolečine v kolenu, ki nekdanjega zmagovalca Odprtega prvenstva ZDA mučijo že nekaj časa.

"Ostro bolečino sem začutil že na turnirju v Monte Carlu, čeprav si želim tekmovati, pa sem se po posvetu z ekipo odločil za odmor in rehabilitacijo," je sporočil Hrvat.

Glavni favorit za zmago bo seveda prvi igralec sveta Rafael Nadal.

A. G.