Hingisova bo končala bogato kariero na vrhu

Med posameznicami ji manjka le zmaga na Roland Garrosu

26. oktober 2017 ob 21:18

Singapur - MMC RTV SLO

Martina Hingis je na zaključnem turnirju najboljših ženskih dvojic v Singapurju napovedala, da bo ta turnir njen zadnji in da bo po 23 letih končala bogato kariero.

37-letna Švicarka, zmagovalka petih grand slam turnirjev med posameznicami, že nekaj časa nastopa le na turnirjih dvojic, kjer blesti. Med ženskimi dvojicami jih je letos osvojila devet, skupno pa že 64, 13 na največjih štirih turnirjih. Še sedem jih je zbrala tudi med mešanimi dvojicami, ki igrajo le na turnirjih za grand slam.

"Ne morem verjeti, da je od mojega debija minilo že 23 let, med katerimi sem zrasla tako po športni kot osebnostni plati. Na žalost je prišel čas za slovo, moj zadnji dvoboj bo tu v Singapurju. Tenis je bil vedno moja strast, hvaležna sem za vse izzive, priložnosti, prijateljstva, odnose, ki mi jih je ponudil. A konca vseeno ne bo. Zgodovina kaže, da ne morem dolgo časa brez tenisa. Bomo videli, v kakšni vlogi bom v tenisu prisotna v prihodnje," je dejala Švicarka, ki se je zaradi zdravstvenih težav že nekajkrat upokojila. Vrnila se je leta 2007, nato pa tudi 2013.

Z Jung-Jan Čan se je že prebila v polfinale zaključnega turnirja v Singapurju, kjer želi z zmago končati športno pot.

"Mnogi so mi dejali, da po tako uspešni sezoni še ni čas za konec. Po drugi strani je to pravi trenutek. Najlepše je končati kariero na vrhu. Mislim, da si ne bi mogla želeti boljšega zadnjega leta," je poudarila Hingisova, ki je trikrat osvojila OP Avstralije v Melbournu (1997, 1998 in 1999), leta 1997 pa je bila najboljša tudi v Wimbledonu in New Yorku. Manjka ji le posamična zmaga na Roland Garrosu, kjer je dvakrat izgubila finale. Leta 1997 je bila boljša Iva Majoli, dve leti zatem pa legendarna Steffi Graf.

A. G.