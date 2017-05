Izjemni Zverev gladko odpravil Đokovića

V ženski konkurenci Halepovo presenetila Svitolina

21. maj 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 17:46

Rim - MMC RTV SLO

20-letni Alexander Zverev je v finalu mastersa v Rimu s sijajno predstavo popolnoma nadigral Novaka Đokovića in se veselil uspeha kariere. Nemec je bil boljši s 6:4 in 6:3.

Finale na osrednejem igrišču kompleksa Foro Italico je trajal uro in 21 minut. Zverev je zadel sedem asov in ni dopustil niti ene priložnosti za brejk na celotnem obračunu. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 64:48.

Zverev je že v uvodni igri odvzel servis Srbu in nato zanesljivo zadržal prednost do konca prvega niza. Nole si ni priigral nobene priložnosti za odvzem servisa. V drugem igru je Đoković izgubil začetni udarec v tretji in deveti igri. V odločilnih trenutkih je naredil preveč napak z osnovne črte.



Đoković si je z izjemno predstavo v polfinalu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu priboril sploh prvi finale v zadnjih štirih mesecih in pol.

Preobrat Svitoline za četrto zmago

V ženski konkurenci je rimski turnir dobila Ukrajinka Elina Svitolina, ki je favorizirano Romunko Simono Halep premagala v treh nizih s 4:6, 7:5 in 6:1.

V prvem nizu je dvakrat izgubila začetni udarec, po drugem ji je sicer še uspel re-break, a za vrnitev v dvoboj ji je zmanjkalo moči in sreče. Igra Halepove, številke štiri ženskega svetovnega tenisa, se je v drugem nizu sesula kot hišica iz kart. Romunka je storila ogromno nevsiljenih napak, kar štirikrat je izgubila servis, usoden je bil zadnji v 12. igri, ko je nasprotnica izkoristila drugo od dveh priložnosti za brejk. V zadnjem nizu je Ukrajinka le še potrdila odlično predstavo, ekspresno je povedla s 5:0, niz je suvereno dobila s 6:1.

Rim (M)

(4.507.375 evrov, pesek)

Finale:

A. ZVEREV (NEM/16) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

6:4, 6:3

Rim (Ž)

(3.076.495 am. dolarjev, pesek)



Finale:

SVITOLINA (UKR/8) - HALEP (ROM/6)

4:6, 7:5, 6:1

A. G.