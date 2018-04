Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dalila Jakupović je na 141. mestu na lestvici WTA, naslednji teden pa bo zagotovo napredovala. Foto: EPA Dodaj v

Jakupovićeva gladko v četrtfinale v Bogoti

Hercogova izpadla v Luganu

13. april 2018 ob 18:19

Bogota - MMC RTV SLO

Dalila Jakupović blesti na turnirju WTA v Bogoti. V osmini finala je premagala Bolgarko Elitso Kostovo s 6:2 in 6:2 in se bo v četrtfinalu srečala z drugo nosilko Magdo Linette.

27-letna Jakupovićeva je na pesku v Kolumbiji v odlični formi. Kostova ni imela nobenih možnosti, razmerje v osvojenih točkah je bilo 58:34, dvoboj je trajal uro in 10 minut.

Bolgarka je katastrofalno servirala, saj je le enkrat na celotnem dvoboju zadržala začetni udarec. To ji je uspelo v uvodni igri, nato pa je Jakupovićeva prišla do sedmih zaporednih brejkov in zanesljive zmage.

Hercogova brez možnosti za četrtfinale

Manj uspešna je bila Polona Hercog v Luganu. V osmini finala jo je s 6:3 in 6:1 izločila Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša slovenska igralka je v uvodnem nizu dvakrat izgubila servis, v drugem nizu pa kar trikrat.

BOGOTA, osmina finala, tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)



SEGUEL (ČIL) - MARIA (NEM/1)

6:3, 6:1

BOGDAN (ROM/7) - BLINKOVA (RUS)

1:6, 7:6, 6:4

ARANGO (KOL) - PAOLINI (ITA)



SCHMIEDLOVA (SLK) - ZARAZUA (MEH)

6:1, 6:4

ARRUABARRENA (ŠPA/5) - SORRIBES (ŠPA)

6:0, 6:1

LARSSON (ŠVE/3) - GRAMMATIKOPOLOU (GRČ)

4:6, 6:4, 6:4

JAKUPOVIĆ (SL0) - KOSTOVA (BLG)

6:2, 6:2

LINETTE (POL/2) - HERAZO GONZALEZ (KOL)

6:2, 6:1

LUGANO, osmina finala, tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)



KORPATSCH (NEM) - VON DEICHMANN (LIE)



CORNET (FRA/6) - VÖGELE (ŠVI)



VAN UYTVANCK (BEL/9) - GIORGI (ITA)



SABALENKA (BLR) - HERCOG (SLO)

6:3, 6:1

SASNOVIČ (BLR/8) - FLIPKENS (BEL)



LAPKO (BLR) - KOVINIĆ (ČG)

6:2, 6:3

BARTHEL (NEM) - VEKIĆ (HRV)



MERTENS (BEL/2) - VONDROUSOVA (ČEŠ)

6:2, 5:7, 7:5

A. G.