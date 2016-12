Ker ne more več na najvišjo raven, Ana Ivanović končala kariero

Zmagala je na 15 WTA-turnirjih

28. december 2016 ob 19:51,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 20:32

Beograd - MMC RTV SLO

Srbska teniška igralka Ana Ivanović se je pri 29 letih odločila, da konča svojo kariero. "Bila je težka odločitev, a imam veliko razlogov za slavje," je povedala v videu na Facebooku.

"Tenis igram od petega leta, ko sem na televiziji videla Moniko Seleš. Dosegla sem veliko, lahko rečem, da je to za dekle iz Srbije odlično, a ker ne morem več tekmovati na najvišji ravni, moram končati kariero. Ne bodite žalostni, bodite optimistični z mano. Živim svoje sanje in resnično upam, da bom pomagala drugim, da bi prav to počeli tudi sami. Zahvaljujem se vam vsem in vas imam rada," je še dodala zmagovalka Odprtega prvenstva Francije leta 2008 (v finalu je premagala Rusinjo Dinaro Safino) in tedaj 12 tednov tudi številka ena svetovnega tenisa.

Slavju na Roland Garrosu je sledil dramatičen padec forme in veliko slabša leta, zadnjič pa je bila v vrhu leta 2014, ko je dobila štiri turnirje WTA in se povzpela na peto mesto lestvice WTA. Trenutno je na njej 63.

Zadnjič igrala konec avgusta v New Yorku

V letu 2016 je odigrala le 31 dvobojev, na katerih je 15-krat zmagala, v drugem delu sezone pa je zaradi težav z različnimi poškodbami večinoma počivala. Konec avgusta je v prvem krogu Odprtega prvenstva ZDA izgubila proti malo znani Čehinji Denisi Allertovi, kar je bil tudi njen zadnji dvoboj v karieri. Po njem je prvič po letu 2010 izpadla iz prve petdeseterice.

V karieri je skupaj osvojila 15 turnirjev WTA (prvega leta 2005 v Canberri, zadnjega pa 2014 v Tokiu) in zaslužila več kot 15 milijonov ameriških dolarjev. Julija se je v Benetkah poročila z nemškim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem.

Kot je dejala, bo v prihodnosti ambasadorka športa in zdravega življenja, iskala bo tudi priložnosti v poslu in modni industriji, več časa pa bo imela tudi za udejstvovanje na dobrodelnem področju, kjer med drugim dela za Unicef.

M. R.