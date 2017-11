Krajinović po hudem boju v finalu Pariza

4. november 2017 ob 17:31

Pariz - MMC RTV SLO

Prvi finalist teniškega turnirja serije 1.000 v Parizu je Filip Krajinović, ki je v napetem obračunu s 6:4, 6:7 in 7:6 premagal Johna Isnerja.

25-letni Srb, ki je na turnir prišel preko kvalifikacij, je dosegel šest zaporednih zmag, sedmo pa je dobil, ker je Rafael Nadal dvoboj predal zaradi poškodbe kolena. Krajinović je tako v Parizu dosegel največji uspeh v karieri. Trenutno 77. igralec sveta bo od naslednjega tedna med 40 najboljšimi tenisači. V primeru osvojitve Pariza, pa bo celo med najboljšimi 30.

Dvoboj je trajal dve uri in 31 minut. Srb je odlično začel, že po 20 minutah igre je prišel do brejk priložnosti, ki jo je izkoristil za prednost 4:2. Po 33 minutah igre je Krajinović dobil niz s 6:4. V drugem nizu Krajinović ni našel odgovora na servis Američana, ki pa ni znal izkoristiti prednosti. Po izenačenem dvoboju je drugi niz po "tie-breaku" dobil Isner.

V odločilnem nizu je Isner zapretil pri rezultatu 4:4. Američan je imel brejk priložnost, a se je Srb z odlično igro rešil, prišel je do vodstva s 5:4. Isner je zlahka izenačil, podaljšana igra pa je odločila zmagovalca. V tej je Krajinović izgubljal že s 3:1 in 4:2, ampak se ni predal. Uspel mu je prvi mini brejk, pa še drugi, izkoristil je prvo zaključno žogo in zmaga je bila njegova.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

PARIZ

Polfinale:

KRAJINOVIĆ (SRB) - ISNER (ZDA/9)

6:4, 6:7, 7:6

SOCK (ZDA/16) - BENNETEAU (FRA)



Četrtfinale:

KRAJINOVIĆ (SRB) - NADAL (ŠPA/1)

b.b.

ISNER (ZDA/9) - DEL POTRO (ARG/13)

6:4, 6:7, 6:4

BENNETEAU (FRA) - ČILIĆ (HRV/3)

7:6, 7:5

SOCK (ZDA/16) - VERDASCO (ŠPA)

6:7, 6:2, 6:3

