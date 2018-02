Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mirza Bašić se je v Sofiji veselil uspeha kariere. Foto: EPA Marius Copil, ki je v osmini finala izločil Blaža Kavčiča, je serviral kar 19 asov, vendar to ni bilo dovolj za zmago. Foto: EPA Dodaj v

Kvalifikant Bašić po skalpu Wawrinke zmagal v Sofiji

Pouille slavil v Montpellierju

11. februar 2018 ob 22:33

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Mirza Bašić je senzacionalno osvojil turnir ATP v Sofiji. 26-letni tenisać in Bosne in Hercegovine je v finalu premagal Mariusa Copila s 7:6, 6:7 in 6:4.

Uspel se je zbrati po veliki sobotni polfinalni zmagi nad prvim nosilcem Stanom Wawrinko s 7:6 in 6:4. Bašić se je prek kvalifikacij prebil na glavni turnir v bolgarski prestolnici in osvojil svoj prvi turnir serije ATP. 129. igralec sveta je tako nadaljeval uspehe rojaka Damirja Džumhurja, ki je lani osvojil dva turnirja ATP.

"Ne morem verjeti, kaj mi je uspelo ta teden. Uvrstil sem se v prvi finale in ga tudi dobil. Sofija bo vedno v mojem srcu na posebnem mestu. Zdaj se bom prvič prebil med najboljših 100. igralcev sveta, kar je bil moj cilj," je bil zadovoljen Bašić, ki mu je odločilni brejk uspel v deveti igri zadnjega niza. Dvoboj je trajal dve uri in 19 minut.

Pouille v Montpellieru do pete turnirske zmage

Lucas Pouille je zmagovalec turnirja ATP v Montpellieru. V finalu je po uri in 30 minutah ugnal rojaka Richarda Gasqueta s 7:6 in 6:4. Zanj je to peta turnirska zmaga na turnirjih ATP, pred tem je slavil še v Metzu, Budimpešti, Stuttgartu in na Dunaju.

Berdych ne bo več igral v Davisovem pokalu

Najboljši češki teniški igralec v zadnjih letih Tomaš Berdych je sporočil, da ne bo več zastopal barv svoje države v Davisovem pokalu. Češka je na krilih zdaj 32-letnega Berdycha dvakrat slavila v tem prestižnem teniškem tekmovanju v letih 2012 in 2013.

"Eno prekrasno obdobje v mojem življenju se je s tem končalo, izjemno ponosen in vesel pa sem, da sem s Češko dvakrat osvojil to prestižno tekmovanje," je dejal Berdych, ki je v svoji dolgoletni karieri dosegel 13 turnirskih zmag.

MONTPELLIER

(561.345 evrov, trda podlaga)



Finale:

POUILLE (FRA/2) - GASQUET (FRA/5)

7:6 (2), 6:4



Polfinale:

GASQUET (FRA/5) - GOFFIN (BEL/1)

6:4, 0:6, 6:3

POUILLE (FRA/2) - TSONGA (FRA/3)

1:6, 5:5, b.b.

SOFIJA

(561.345 dolarjev, trda podlaga)



Finale:

BAŠIĆ (BiH) - COPIL (ROM)

7:6 (6), 6:7 (4), 6:4



Polfinale:

BAŠIĆ (BiH) - WAWRINKA (ŠVI/1)

7:6, 6:4

COPIL (ROM) - KOVALIK (SLK)

6:4, 6:2

QUITO

(561.345 evrov, pesek)



Finale:

CARBALLES BAENA (ŠPA) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

6:3, 4:6, 6:4



Polfinale:

CARBALLES BAENA (ŠPA) - MARTIN (SLK)

4:6, 6:3, 6:2

RAMOS VINOLAS (ŠPA/2) - MONTEIRO (BRA)

6:4, 6:7, 6:4

A. G.