Lajović v maratonskem obračunu presenetil del Potra

10. maj 2018 ob 19:18

Madrid - MMC RTV SLO

Dušan Lajović se je na mastersu v Madridu veselil uspeha kariere. Srb je v osmini finala izločil Juana Martina del Potra s 3:6, 6:4 in 7:6.

27-letni Beograjčan je prvič v karieri ugnal člana elitne deseterice na lestvici ATP. Izjemen obračun na Caji Magici je trajal dve uri in 19 minut.

V prvem nizu je "DePo" izgubil servis v sedmi in deveti igri, a se je nato zbral in z brejkom v sedmi igri drugega niza izenačil na 1:1. Odločilni niz je bil izjemno napet. V podaljšani igri je velikan iz Tandila povedel kar s 4:0, nato pa je izgubil pet točk zapored. Lajović se je dvignil kot feniks iz pepela in pri vodstvu s 7:6 unovčil drugo zaključno žogo.

Lajović se je prvič uvrstil v četrtfinale turnirja serije 1.000, kjer ga v petek čaka Južnoafričan Kevin Anderson. Del Petro je na trdi podlagi nanizal 15 zaporednih zmag, v finalu Indian Wellsa je ugnal Rogerja Federerja, a njegova igra seveda ni primerna za peščeno podlago. To je bil njegov prvi letošnji turnir na pesku.

Klepačeva v polfinalu turnirja dvojic

Andreja Klepač se je skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez uvrstila v polfinale turnirja v Madridu v konkurenci ženskih dvojic. Slovensko-španski par je v četrtfinalu s 6:4 in 6:2 premagal britansko-kitajsko dvojico Johanna Konta/Šuaj Džang. V polfinalu Klepačevo in Martinez Sanchezovo čakata prvi nosilki Jekaterina Makarova in Jelena Vesnina.

Slab servis znova izdal Šarapovo

V četrtfinalu turnirja deklet je izpadla Marija Šarapova. Rusinjo je s 4:6, 6:2 in 6:3 izločila Kiki Bertens. Nizozemka je v sredo gladko odpravila drugo nosilko Caroline Wozniacki. Šarapova je znova izjemno slabo servirala, kar sedemkrat je izgubila začetni udarec.

MADRID, osmina finala (M), tabela

(7.190.930 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/1) - SCHWARTZMAN (ARG/13)



THIEM (AVT/5) - ČORIĆ (HRV)

2:6, 7:6, 6:4

LAJOVIĆ (SRB) - DEL POTRO (ARG/4)

3:6, 6:4, 7:6

ANDERSON (JAR/6) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:3, 7:6

EDMUND (VB) - GOFFIN (BEL/8)

6:3, 6:3

SHAPOVALOV (KAN) - RAONIC (KAN)

6:4, 6:4

ISNER (ZDA/7) - CUEVAS (URU)



A. ZVEREV (NEM/2) - MAYER (ARG)

Četrtfinale (Ž), tabela:

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - HALEP (ROM/1)

6:4, 6:3

KVITOVA (ČEŠ/10) - KASATKINA (RUS/14)

GARCIA (FRA/7) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:2, 6:3

BERTENS (NIZ) - ŠARAPOVA (RUS)

4:6, 6:2, 6:3

