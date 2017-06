Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 30-letni Grega Žemlja bo morda v Portorožu odigral zadnji turnir v karieri. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Letos v Portorožu morda vsi najboljši Slovenci

Žemlja se spogleduje s koncem kariere

24. junij 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Portorož bo peto leto zapored v začetku avgusta gostil teniški turnir serije challenger, ki bo letos potekal pod nazivom ATP Slovenia Open.

Na turnirju, ki bo potekal med 4. in 12. avgustom, bodo morda nastopili vsi najboljši Slovenci, vključno z Aljažem Bedenetom, ki zadnja leta nastopa pod zastavo Velike Britanije.

Prihod v Portorož sta že napovedala Grega Žemlja in Blaž Kavčič, povabilo je dobil tudi Blaž Rola, ki potrebuje še nekaj časa za končno odločitev.

"Predsednik TZS Marko Umberger in Aljaž Bedene se bosta sestala v prihodnjih dneh in se pogovorila tudi o nastopu slednjega za slovensko reprezentanco. Zavedamo se, da je istočasno kot Portorož tudi turnir serije masters v Cincinnatiju, kar je zagotovo zanj bolj primeren turnir, a hkrati vemo, da Aljaž običajno pred velikim turnirjem, se pravi pred US Opnom, ne izbira najmočnejših turnirjev. Upajmo, da se bosta s predsednikom dogovorila v obojestransko korist," pravi direktor TZS Gregor Krušič.

Žemlja: S tekmovalnim tenisom sem se zasitil

Podobno kot Aljaž Bedene je po svoje uganka tudi najuspešnejši slovenski igralec v Portorožu Grega Žemlja. Kot je sam povedal na novinarski konferenci, se zadnje čase spogleduje s koncem kariere. "V zadnjih mesecih veliko razmišljam o tej zadevi, vendar ne želim prehitevati odločitve. Hočem ostati v športu, tenisu, saj ga imam rad, žal pa sem se na tekmovalnem področju zasičil z njim. Če bom v Portorožu resnično nastopil zadnjič, se bom na ta nastop res dobro pripravil. Na Obalo nameravam priti že deset dni pred turnirjem, tam vaditi, se udeležiti kakšne obstranske prireditve in na terenu dati maksimum," pravi 30-letni Žemlja.

V zabavnem programu Cetinski, Bajaga, Rok'n'band, Parni valjak

Turnir z nagradnim skladom 42.500 evrov je spremenil ime, saj je novi pokrovitelj Zavarovalnica Sava, kot zagotavlja organizator, Teniška zveza Slovenije, pa naj bi še pridobil na področju zabave in aktivnosti. Tako je že zdaj jasno, da bosta goste v prvih dneh pred turnirjem zabavala Tony Cetinski in Bajaga, med turnirjem pa se bodo prireditve vrstile v sklope tradicionalnih Portoroških noči.

A. V.