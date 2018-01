Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Prvič po letu 1997 v drugem krogu ne bo nobene od sester Williams. Serena po porodu še ni pripravljena, Venus pa je izločila mlada, 20-letna Švicarka Belinda Bencic. Foto: Reuters Sorodne novice Federer za uvod z Bedenetom, težek žreb za Đokovića 42-minutni ognjemet ob vrnitvi Novaka Đokovića Dodaj v

Melbourne: Uvod za Američane kot iz nočne more

Vsi Slovenci na igrišče v torek

15. januar 2018 ob 08:02,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 09:51

Melbourne - MMC RTV SLO

V Melbournu se je začel prvi teniški turnir za grand slam. Pravkar je na igrišču prvi nosilec in lanski finalist Rafael Nadal. Njegov nasprotnik je 37-letni Victor Estrella Burgos iz Dominikanske republike.

Dvoboj se je začel ob 9.15. Čeprav Španec letos zaradi težav s kolenom še ni igral, bi bilo vse razen gladke zmage v treh nizih presenečenje.

Začetek Odprtega prvenstva Avstralije je porazen za Američane, saj so izpadli Jack Sock, John Isner, peta nosilka Venus Williams, Coco Vandeweghe, zmagovalka New Yorka Sloane Stephens, Taylor Townsend, Alison Riske, Jennifer Brady, Sofia Kenin in Catherine Bellis. Uspešna sta bila le Ryan Harrison in Mackenzie McDonald.

Osmega nosilca Socka, finalista mastersa v Londonu, je s 6:1, 7:6, 5:7, 6:3 premagal Japonec Juiči Sugita. 16. nosilca Isnerja je s 6:4, 3:6, 6:3, 6:3 izločil domačin Matthew Ebden. Polfinalistka New Yorka Vandeweghejeva je morala priznati premoč Madžarki Timeii Babos. Bilo je 7:6, 6:2.

V obračunu dneva je lansko finalistko Venus Williams s 6:3, 7:5 izločila Švicarka Belinda Bencic, ki ji je nasvete pred dvobojem dal tudi Roger Federer. Stephensova je z 2:6, 7:6, 6:2 izgubila proti Kitajki Džangovi.

Dvoboj Rogerja Federerja in Aljaža Bedeneta bo na sporedu v torek ob 9.00. Isti dan bo proti Richardu Gasquetu nastopil Blaž Kavčič. Prav tako v torek se bo z Rusinjo Aleksandrovo pomerila Polona Hercog.

Moški, 1. krog, zgornji del tabele:

NADAL (ŠPA/1) - ESTRELLA BURGOS (DOM)

6:1, -:-, -:-

JARRY (ČIL) - MAYER (ARG)



MILLMAN (AVS) - ČORIĆ (HRV)



DŽUMHUR (BIH/28) - LORENZI (ITA)

3:6, 2:6, 7:6 (5), 6:2, 6:4

SCHWARTZMAN (ARG/24) - LAJOVIĆ (SRB)

2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9

RUUD (NOR) - HALYS (FRA)



DOLGOPOLOV (UKR) - HAIDER MAURER (AVT)

7:6 (3), 6:3, 6:4

EBDEN (AVS) - ISNER (ZDA/16)

6:4, 3:6, 6:3, 6:3



CARRENO BUSTA (ŠPA/10) - KUBLER (AVS)

7:5, 4:6, 7:5, 6:1

SIMON (FRA) - COPIL (ROM)

7:5, 6:4, 6:3

JAZIRI (TUN) - CARUSO (ITA)



MÜLLER (LUK/23) - DELBONIS (ARG)

7:5, 6:4, 6:3

CUEVAS (URU/31) - JUŽNI (RUS)

7:6 (7), 6:3, 7:5

HARRISON (ZDA) - SELA (IZR)

6:3, 5:7, 3:6, 7:5, 6:2

SOUSA (POR) - BROWN (NEM)



ČILIĆ (HRV/6) - POSPISIL (KAN)

6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (5)



DIMITROV (BLG/3) - NOVAK (AVT)

6:3, 6:2, 6:1

McDONALD (ZDA) - YMER (ŠVE)

6:4, 6:3, 4:6, 6:1

BAGHDATIS (CIP) - BHAMBRI (IND)



RUBLJOV (RUS/30) - FERRER (ŠPA)

7:5, 6:7 (6), 6:2, 6:7 (6), 6:2

KYRGIOS (AVS/17) - DUTRA SILVA (BRA)



TROICKI (SRB) - BOLT (AVS)

6:7 (2), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

SHAPOVALOV (KAN) - CICIPAS (GRČ)

6:1, 6:3, 7:6 (5)

TSONGA (FRA/15) - KING (ZDA)

EDMUND (VB) - ANDERSON (JAR/11)

6:7 (4), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

ISTOMIN (UZB) - HERBERT (FRA)

6:2, 6:1, 5:7, 7:6 (3)

G. MELZER (AVT) - BASILAŠVILI (GRU)



POUILLE (FRA/18) - BEMELMANS (BEL)



NIŠIOKA (JAP) - KOHLSCHREIBER (NEM/27)

6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2

SEPPI (ITA) - MOUTET (FRA)

3:6, 6:4, 6:2, 6:2

KARLOVIĆ (HRV) - ĐERE (SRB)

7:6 (3), 6:2, 7:6 (2)

SOCK (ZDA/8) - SUGITA (JAP)

6:1, 7:6 (4), 5:7, 6:3

Ženske, 1. krog, spodnji del tabele:

BENCIC (ŠVI) - V. WILLIAMS (ZDA/5)

6:3, 7:5

KUMKUM (TJS) - LARSSON (ŠVE)

6:3, 7:5

MARTIĆ (HRV) - VAN UYTVANCK (BEL)

7:6 (5), 6:3

BEGU (ROM) - MAKAROVA (RUS/31)

3:6, 6:4, 8:6

GAVRILOVA (AVS/23) - FALCONI (ZDA)

MERTENS (BEL) - KUZMOVA (SLK)

CORNET (FRA) - Š. VANG (KIT)

6:4, 6:2

GÖRGES (NEM/12) - KENIN (ZDA)

6:4, 6:4

ŽANG (KIT) - STEPHENS (ZDA/13)

2:6, 7:6 (2), 6:2

ALLERTOVA (ČEŠ) - PARMENTIER (FRA)

6:3, 6:0

LINETTE (POL) - BRADY (ZDA)

2:6, 6:4, 6:3

KASATKINA (RUS/22) - SCHMIEDLOVA (SLK)



KOSTJUK (UKR) - PENG (KIT/25)

6:2, 6:"

ROGOWSKA (AVS) - FOURLIS (AVS)

6:3, 6:7 (3), 6:2

SINIAKOVA (ČEŠ) - SAKKARI (GRČ)

6:2, 6:7 (5), 6:4

SVITOLINA (UKR/4) - JOROVIĆ (SRB)

OSTAPENKO (LAT/7) - SCHIAVONE (ITA)

6:1, 6:4

DUAN (KIT) - DUQUE MARINO (KOL)

6:0, 6:1

BARTHEL (NEM) - NICULESCU (ROM)

6:4, 7:5

KONTAVEIT (EST/32) - KRUNIĆ (SRB)

6:4, 7:5

KANEPI (EST) - CIBULKOVA (SLK/24)

6:2, 6:2

PUIG (PRT) - STOSUR (AVS)

4:6, 7:6 (6), 6:4

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - FRECH (POL)

7:5, 6:3

BABOS (MAD) - VANDEWEGHE (ZDA/10)

7:6 (4), 6:2

PAVLJUČENKOVA (RUS/15) - KOZLOVA (UKR)

3:6, 6:4, 6:3

BONDARENKO (UKR) - GOLUBIC (ŠVI)

7:6 (3), 4:6, 6:2

FLIPKENS (BEL) - RISKE (ZDA)

2:6, 7:6 (6), 6:3

RYBARIKOVA (SLK/19) - TOWNSEND (ZDA)

6:0, 7:5

BERTENS (NIZ/30) - BELLIS (ZDA)

6:7 (5), 6:4, 6:2

GIBBS (ZDA) - TOMOVA (BLG)



FETT (HRV) - EGUČI (JAP)



WOZNIACKI (DAN/2) - BUZARNESCU (ROM)

R. K.