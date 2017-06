Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Stan Wawrinka je od leta 2014 vselej osvojil po en grand slam. Letos v Parizu še ni izgubil niza. Foto: Reuters Rafael Nadal lovi jubilejno deseto zmago. Foto: Reuters Sorodne novice Thiem s kravato do skalpa Đokovića, Murrayja čaka Wawrinka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Murray in Wawrinka sta se dvignila pravi čas

9. junij 2017 ob 09:23

Pariz - MMC RTV SLO

Na teniškem turnirju v Parizu bosta danes znana še oba moška finalista. Akcija se začenja ob 12.45, ko se začenja obračun med Andyjem Murrayjem in Stanom Wawrinko.

Oba sodita med velikane današnje generacije, saj ima vsak po tri osvojene grand slame, a njun preboj v polfinale je vseeno manjše presenečenje. Andy Murray je po skoku na vrh lestvice ATP začel igrati precej slabše, na pesku pa je imel pred Roland Garrosom slabo razmerje zmag in porazov (4-4). A to razmerje je pri Wawrinki še slabše (2-3).

Murray lovi drugi zaporedni finale

Pobrala ste se ravno na vrhuncu peščenega dela sezone. Murray bi z zmago postal šele sedmi tenisač, ki bi na vsakem od grand slamov igral v finalu najmanj dvakrat. Na drugi strani lahko Wawrinka postane najstarejši igralec v zadnjih 44 letih, ki bi se uvrstil v finale. Švicar šteje 32 let in 75 dni, leta 1973 je Niki Pilić ob preboju v finale štel 33 let in 280 dni.

Nadal lovi še tretjo desetico

V drugem dvoboju bo šlo za obračun izkušenj in prihodnosti. Rafael Nadal je gospod Pariz, tu je osvojil devet grand slamov, a od zadnjega minevajo že tri leta. Letos je spet v vrhunski formi, saj je na šestih turnirjih igral v finalu, dve desetici pa je že osvojil - desetič je namreč osvojil Monte Carlo in Barcelono, ta konec tedna jima lahko doda še najbolj čislan (peščeni turnir) Pariz.

Nadala letos na pesku premagal le Thiem

Njegov nasprotnik je Dominic Thiem. 23-letni Avstrijec je prav tako doma na pesku, saj je na tej podlagi dobil šest od svojih osmih turnirjev. Roland Garros pa je edini grand slam, na katerem se je prebil dlje od osmine finala. V Parizu letos drugič zapored igra v polfinalu. Do zdaj sta se vedno pomerila na pesku, razmerje zmag pa je 4:2 za Španca. Zadnji obračun je dobil Thiem, ki je bil boljši v Rimu. To je bil za Nadala sploh edini letošnji poraz na pesku.

Polfinale, danes ob 12.45:

MURRAY (VB/1) - WAWRINKA (ŠVI/3)



Ob 15.30:

NADAL (ŠPA/4) - THIEM (AVT/6)

