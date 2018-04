Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal in Roger Federer sta na vrhu zamenjala mesti. Foto: EPA Dodaj v

Nadal na mestu številke ena zamenjal Federerja

Na vrhu lestvice WTA ostaja Halepova

2. april 2018 ob 11:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na vrhu teniške lestvice ATP je Rafael Nadal zamenjal velikega tekmeca Rogerja Federerja. Španec ima pred Švicarjem zdaj 100 točk prednosti.

Federer, ki je lani zmagal v Miamiju, letos pa je izpadel v drugem krogu tega turnirja, tako ni ubranil točk in je vrh lestvice ATP predal Nadalu. Španski zvezdnik bo prvi vsaj tri tedne, nato pa ga čaka branjenje naslovov na turnirjih v Monte Carlu, Barceloni in Madridu. Tudi sicer je bilo med najboljšimi kar nekaj menjav. Nadalu in Federerju sledijo Hrvat Marin Čilić, Bolgar Grigor Dimitrov, Nemec Alexander Zverev, Argentinec Juan Martin del Potro, Avstrijec Dominic Thiem, Južnoafričan Kevin Anderson, Američan John Isner in Belgijec David Goffin. Isner je z osvojenim turnirjem v Miamiju pridobil osem mest. Najboljši Slovenec je Aljaž Bedene, ki je ohranil 48. mesto.

Zmagovalka turnirja WTA v Miamiju, Američanka Sloane Stephens je na novi lestvici prvič v karieri v prvi deseterici. Napredovala je na deveto mesto. Na vrhu ostaja Romunka Simona Halep pred Danko Caroline Wozniacki in Španko Garbine Muguruza. Najboljša Slovenka Polona Hercog je pridobila tri mesta in je 83. Dalila Jakupović je s 171. napredovala na 144. mesto, Tamara Zidanšek pa je 171.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 2. APRIL 1. (2) R. NADAL ŠPA 8.770 2. (1) R. FEDERER ŠVI 8.670 3. (3) M. ČILIĆ HRV 4.985 4. (5) A. ZVEREV NEM 4.925 5. (4) G. DIMITROV BLG 4.635 6. (6) J.-M. DEL POTRO ARG 4.470 7. (7) D. THIEM AVT 3.665 8. (8) K. ANDERSON JAR 3.390 9. (17) J. ISNER ZDA 3.125 10. (9) D. GOFFIN BEL 3.110 11. (10) L. POUILLE FRA 2.410 12. (19) P. CARRENO BUSTA ZDA 2.395 13. (12) N. ĐOKOVIĆ SRB 2.310 14. (14) S. QUERREY ZDA 2.265 15. (16) D. SCHWARTZMAN ARG 2.220 ... 48. (48) A. BEDENE SLO 1.027 127. (127) B. KAVČIČ SLO 433 193. (215) B. ROLA SLO 302 LESTVICA WTA 2. APRIL 1. (1) S. HALEP ROM 8.140 2. (2) C. WOZNIACKI DAN 6.790 3. (3) G. MUGURUZA ŠPA 5.970 4. (4) E. SVITOLINA UKR 5.630 5. (6) J. OSTAPENKO LAT 5.611 6. (5) K. PLIŠKOVA ČEŠ 4.730 7. (7) C. GARCIA FRA 4.625 8. (8) V. WILLIAMS ZDA 4.277 9. (12) S. STEPHENS ZDA 3.938 10. (9) P. KVITOVA ČEŠ 3.271 11. (10) A. KERBER NEM 3.150 12. (11) D. KASATKINA RUS 2.940 13. (13) J. GÖRGES NEM 2.855 14. (15) M. KEYS ZDA 2.538 15. (16) C. VANDEWEGHE ZDA 2.488 ... 83. (86) P. HERCOG SLO 746 144. (171) D. JAKUPOVIĆ SLO 414 171. (169) T. ZIDANŠEK SLO 347

T. J.