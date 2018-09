Nadal predal zaradi poškodbe kolena - "DelPo" v finalu

V drugem polfinalu Đoković in Nišikori

7. september 2018 ob 22:10,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 01:02

New York

Rafael Nadal je v polfinalu Odprtega prvenstva ZDA plačal davek za tri maratonske obračune. Znova so ga izdale bolečine v kolenu. Juan Martin del Potro je dobil uvodna niza, nato pa se je Španec predal. Novak Đoković je favorit proti Keiju Nišikoriju.

Branilec naslova je prejšnji petek v 3. krogu po štirih urah in pol izločil Karena Hačanova, nato se je mučil z Nikolozom Basilašvilijem, v četrtfinalu pa je premagal Dominica Thiema po štirih urah in 47 minutah v podaljšani igri odločilnega niza. Precej bolj spočiti del Potro je bil previsoka ovira. Že v prvem nizu je "Rafa" potreboval pomoč fizioterapevta, v drugem nizu pa se je stanje desnega kolena močno poslabšalo in komaj se je še gibal po stadionu Arthurja Asha.

Že uvodna igra je nakazala, da Nadal kljub tridnevenmu odmoru ni popolnoma pripravljen. Del Potro mu je takoj odvzel servis, vendar se je Španec ekspresno vrnil in izenačil na 1:1. V deveti igri je Nadal znova oddal začetni udarec in del Potro je imel dve zaključni žogi za prvi niz. V ključnih trenutkih je naredil preveč neizsiljenih napak in Nadal je izenačil na 5:5. Odločala je podaljšana igra, ki jo je Argentienc odigral brezhibno (7:3).

Nadal ni izgledal dobro na začetku drugega niza, fizioterapevt je znova prišel na igrišče in mu skušal zaščiti koleno. V četrti igri je del Potro unovčil tretjo priložnost za brejk. Pri vodstvu s 4:1 je Nadal sodniku Jamesu Keothavongu že sporočil, da se bo predal. Zadnji dve igri drugega niza je odigral praktično na eni nogi, šepal je po igrišču in po koncu drugega niza je le še čestital del Potru. V nedeljo bo drugič v karieri zaigral v finalu turnirja za grand slam.



Statistika Nadal

Del Potro

Prvi servis (%) 75 66 Asi 4 2 Dvojne napake 1 0 Neizsiljene napake 19 19 Winnerji 26 29 Osvojene točke 62 74 Osv. točke na mreži 13/19 13/18 Priložnosti za brejk 2/2 4/12

"DelPo" ni verjel, da bo še kdaj igral v finalu grand slama

"Nikoli ni lepo zmagati tak obračun po predaji tekemca. "Rafa" je res izjemen borec, želim mu hitro okrevanje. Ključen je bil prvi niz. Na srečo sem se razigral v podaljšani igro in zelo srečen sem, da sem znova v finalu. Nisem pričakoval, da bom na mojem najljubšem turnirju še kdaj zaigral v finalu. Zmagal sem leta 2009, ko sem bil še otrok," je poudaril del Potro, ki se je vrnil na veliko sceno po štirih operacijah zapestja. Šele šestič v 18 medsebojnih obračunih je ugnal Nadala.

Bolečino začutil sredi uvodnega niza

"Že v 3. krogu sem imel težave s kolenom. Upal sem, da bo nato vse bolje. Pri izidu 2:2 sem začutil veliko bolečino. Verjel sem, da lahko stisnem zobe, a tokrat res ni šlo. Moral sem sprejeti to težko odločitev. Bolečine so bile vse hujše. Na koncu sem komaj stal na igrišču, tretjega niza preprosto nisem mogel več odigrati," je bil razočaran Nadal, ki je na obeh letošnjih turnirjihza grand lsam na trdi podlagi predal obračun zaradi poškodbe kolena. V četrtfinalu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu je predal dvoboj proti Marinu Čiliću v odločilnem nizu.

Argentinec le dočakal zmago po treh grenkih porazih

Nadal je na poti do lanskega naslova v polfinalu ugnal del Potra. Argentinec je dobil prvi niz, nato pa je osvojil le še pet iger. Na letošnjem Roland Garrosu je Španec v treh nizih nadigral velikana iz Tandila. Najbolj napeto je bilo v Wimbledonu, ko je Argentinec zapravil vodstvo z 2:1 v nizih. Pred devetimi leti je "DelPo" na poti do naslova v polfinalu odpravil Nadala s 6:2, 6:2 in 6:2, v epskem finalu pa je nato premagal še Rogerja Federerja.

Nišikori je pred štirimi leti v polfinalu v štirih nizih šokiral Đokovića. Srb je letos dobil vse tri medsebojne dvoboje in skupno vodi kar s 16:2.

Moški finalni obračun bo na sporedu v nedeljo ob 22.00.

M. Bryan in Sock slavila med moškimi dvojicami

Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca v konkurenci moških dvojic. V finalu sta premagala poljsko-brazilski par Lukasz Kubot/Marcelo Melo s 6:3 in 6:1. Bryan in Sock sta postala prva teniška igralca po 15 letih, ki sta v eni sezoni zmagala US Open in Wimbledon med moškimi pari. Leta 2003 je to uspelo Švedu Jonasu Björkmanu in Avstralcu Toddu Woodbridgeu. Bryan je med dvojicami na turnirjih za grand slam osvojil 18. lovoriko.

NEW YORK, polfinale (M)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



DEL POTRO (ARG/3) - NADAL (ŠPA/1)

7:6 (3), 6:2, b.b.

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - NIŠIKORI (JAP/21)

Dvojice (M), finale:

M. BRYAN/SOCK (ZDA/3) - KUBOT/MELO (POL/BRA/7)

6:3, 6:1

