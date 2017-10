Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je po zmagi na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pred mesecem dni zadržal formo tudi na azijski turneji. Foto: Reuters Roger Federer je blestel z odlični servisi. Foto: Reuters Dodaj v

Nadal udarno začel tudi v Šanghaju - v osmini finala ga čaka Fognini

Federer izločil Schwartzmana

11. oktober 2017 ob 17:55

Šanghaj - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je vse bližje potrditvi prvega mesta na lestvici ATP tudi ob koncu teniškega leta. V 2. krogu mastersa v Šanghaju je Španec premagal Jareda Donaldsona s 6:2 in 6:1 po 54 minutah.

Prvi igralec sveta je nanizal že 13 zmag zapored, v letošnjem letu je zbral kar 62 zmag in le devet porazov. Letos je osvojil sedem turnirjev, 21. avgusta se je vrnil na prvo mesto lestvice ATP in vse kaže, da bo še četrtič končal sezono na vrhu. To mu je uspelo tudi v letih 2008, 2010 in 2013.

"Mislim, da je Jared začel zelo dobro. Serviral je odlično in njegovi udarci so bili močni. Zelo sem si oddahnil, ko mi je uspel brejk za 4:2. V nadaljevanju sem igral zelo dobro, nisem naredil veliko napak," je poudaril Nadal, ki se bo v osmini finala v četrtek srečal s Fabiom Fogninijem.

Več dela je imel drugi nosilec Roger Federer, ki je ugnal Diega Schwartzmana s 7:6 in 6:4. 36-letni Švicar je letos dobil že 40 obračunov, izgubil pa je štiri. V prvem nizu je dobil podaljšano igro s 7:4, nato pa je Argentinec izgubil začetni udarec že v uvodni igri drugega niza. V osmini finala ga čaka Ukrajinec Aleksander Dolgopolov.

19-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice je dosegel kar 14 asov, naredil ni niti ene dvojne napake. "Serviral sem zelo dobro, koncentracija je bila prava. Na začetku turnirja je ključno, da prideš na igriše s pravo energijo in tokrat mi je uspelo," je pojasnil Federer.

ŠANGHAJ, 2. krog, tabela

(5.924.890 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - DONALDSON (ZDA)

6:2, 6:1

FOGNINI (ITA) - POUILLE (FRA/15)

7:6, 6:3

QUERREY (ZDA/10) - TIAFOE (ZDA)

6:3, 7:6

DIMITROV (BLG/6) - HARRISON (ZDA)

3:6, 6:3, 7:6

ČILIĆ (HRV/6) - EDMUND (VB)

6:3, 7:6

JOHNSON (ZDA) - VU (KIT)

6:2, 6:1

STRUFF (NEM) - ANDERSON (JAR/11)

7:6, 7:6

RAMOS VINOLAS (ŠPA) - CARRENO BUSTA (ŠPA/7)

7:5, 7:5

TROICKI (SRB) - THIEM (AVT/5)

6:3, 3:6, 7:6

ISNER (ZDA/12) - CICIPAS (GRČ)

7:6, 7:6

DEL POTRO (ARG/16) - RUBLJOV (RUS)

6:3, 6:4

A. ZVEREV (NEM/3) - BEDENE (VB)

4:0, b.b.

SIMON (FRA) - GOFFIN (BEL/8)

7:6, 6:3

GASQUET (FRA) - ČUNG (KOR)

3:6, 6:4, 6:3

DOLGOPOLOV (UKR) - LOPEZ (ŠPA)

7:6, 1:6, 6:4

FEDERER (ŠVI/2) - SCHWARTZMAN (ARG)

7:6, 6:4

A. G.