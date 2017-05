Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je na pesku Pariza v karieri doživel le dva poraza. Leta 2009 proti Robinu Söderlingu in leta 2015 proti Novaku Đokoviću. Foto: Reuters Kljub porazu v Rimu je Nadal še vedno moj prvi favorit. V Italiji se mu je poznala utrujenost po številnih dvobojih v preteklih tednih. V Pariz bo prišel spočit, tam je izgubil le dvakrat. Pariški turnir mu je še bolj pisan na kožo kot Monte Carlo. Mislim, da igra blizu svojega vrhunca. Na tri nize, kjer odloča tudi fizična pripravljenost, je Nadal v prednosti pred konkurenco. Skriti favorit? Morda Theim, ampak ob Nadalu in takšnem Đokoviću, kot je bil v Rimu, težko verjamem, da lahko preseneti. Aljaž Bedene Novak Đoković je lani v Roland Garrosu zmagal prvič in kompletiral turnirje za grand slam. Foto: Reuters Andy Murray je po lanskem silovitem zaključku sezone letos neprepoznaven. Foto: Reuters Dominic Thiem je skriti favorit Pariza. Foto: Reuters Alexander Zverev je z zmago v Rimu napovedal pohod na teniški vrh. Foto: Reuters Simona Halep je na zadnjih dveh turnirjih igrala v finalu. Enega je dobila. Foto: EPA Tudi Angelique Kerber je le bleda senca številke ena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadalova popolna priprava za vrnitev na pariški vrh

Drugi teden turnirja v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju

25. maj 2017 ob 10:32

Pariz - MMC RTV SLO

Kot nesporni favorit prihaja Rafael Nadal na drugi turnir za grand slam sezone v Parizu, toda zadnja preizkušnja v Rimu je odprla nekaj vprašanj in groženj v Špančevem pohodu na deseti Roland Garros.

30-letnik se bo skušal po kriznih časih na pariški tron spet zavihteti po letu 2014. Priprave na vrhunec peščene sezone so bile zanj tako rekoč brezhibne. Osvojil je turnirje v Monte Carlu, Barceloni in Madridu, po 17 zaporednih zmagah pa ga je v četrtfinalu Rima v tretjem medsebojnem dvoboju v nekaj tednih le premagal Dominic Thiem. Poraz Španca ni potrl.

Hitro je zapustil Rim in odšel na Majorko na polnjenje baterij. "Ni lahko igrati praktično vsak dan štiri tedne zapored. Res sem igral veliko. Jutri bom že na Majorki lovil ribe ali igral golf. Privoščil si bom malo počitka. Zaslužil sem si ga," je povedal Nadal, ki ima v karieri v Roland Garrosu še vedno le dva poraza. Leta 2009 je bil boljši Robin Söderling, leta 2015 pa Novak Đoković. Lani je moral sredi turnirja zaradi poškodbe roke oditi iz Pariza.

Trdni argumenti za "decimo"

Nadal je s kvoto 1,8 daleč največji favorit na stavnicah. Razumljivo. Čeprav morda ne gre za Nadala z vrhunca kariere, je letošnji prototip najboljši približek zadnjih let. Poleg izjemne forme se je Rafi obrestovalo nadurno delo z ekipo fizioterapevtov, saj letos ni ne duha ne sluha o kakšni koli poškodbi. Na štirih peščenih turnirjih v mesecu dni je dokazal, da je njegova fizična priprava brezhibna. Stalnost v igri, dodana vrednost s Carlosom Moyo v trenerskem štabu in predvsem povrnitev samozavesti so argumenti za Nadalovo "decimo" v Parizu.

Noletovo rimsko vstajenje, nova preobleka in Agassi

Ravno toliko pozornosti, če ne še več, bo žel Novak Đoković. Branilec naslova se je po slabi prvi tretjini sezone nenadoma dvignil v Rimu, ko je z izjemno predstavo v polfinalu Thiemu prepustil le eno igro. "Ne glede na izid v finalu, zdaj vem, kje sem," je še pred nedeljskim finalom povedal Đoković in tekmecem poslal sporočilo, da bo v Parizu igral eno izmed glavnih vlog. Srb je v finalu sicer izgubil proti Alexandru Zverevu, vendar je kvota na stavnicah po Rimu krepko zdrsnila in se ustavila pri štirici. Da bodo soji žarometov usmerjeni vanj, je Đoković poskrbel še z dvema potezama, skrbno načrtovanima prav za teden pred Roland Garrosom. Oznanil je pogodbo z znano francosko znamko Lacoste, ki bo zamenjala japonski Uniqlo, še bolj pa je završalo ob novici, da bo že v Parizu sodeloval z legendarnim Andrejem Aggasijem.

Američan je po upokojitvi leta 2006 ostal blizu tenisu, vendar ni delal s tenisači na vrhunski ravni. "V zadnjih tednih sem velikokrat govoril z Andrejem po telefonu. Videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost. Oba komaj čakava, da začneva delati skupaj. Dolgoročnega dogovora še nimava," je povedal Đoković in dodal: "Ne bom razkril skrivnosti, kako sem ga prepričal. Gre za teniško legendo. Bil je revolucionar, ker je imel karizmo ter poseben pristop do tenisa in življenja, bil je drugačen od drugih. Dolgo ga ni bilo na turneji, vendar sem v pogovoru z njim videl, da skrbno spremlja dvoboje po televiziji. Poznal je vsakega igralca, s katerim sem igral v zadnjih tednih. Govorila sva praktično pred vsakim dvobojem. Šlo je za njegovo odločitev, ali bo sodeloval z mano. Odgovoril je z DA in zaradi tega sem zelo hvaležen," je Agassija v Parizu napovedal Đoković.

Številka ena na lestvici, a daleč od realnosti

Če je Đoković nakazal izhod iz krize, pa se je ta v Madridu in Rimu še poglobila pri Andyju Murrayju. Številka ena svetovnega tenisa po dolgem času ne bo v krogu najožjih favoritov. "Zadnji tedni so bili zame zelo težavni. Čutim, da ne igram dobro. Če sem po Monte Carlu in Barceloni še videl luč na koncu predora, sem zdaj spet v temi," je po porazih proti Borni Čoriću v Madridu in Fabiu Fogniniju v Rimu jadikoval Škot, ki je lani v Parizu igral v finalu. Murray je letos osvojil le turnir v Dubaju, potem pa na petih turnirjih dvakrat izpadel v 2. krogu in dvakrat v osmini finala.

Nova generacija na obzorju

Čeprav je stara garda na čelu z Nadalom in Rogerjem Federerjem, ki bo Pariz zaradi priprav na travnato sezono izpustil, v ospredju, pa se čedalje bolj kažejo obrisi nove generacije. 23-Avstrijec Dominic Thiem je dokazal, da ima na pesku orožje tudi za Nadala. Finale Barcelone in Madrida ter polfinale Rima so napoved visokega dosega tudi na Roland Garrosu. 20-letnemu Alexandru Zverevu strokovnjaki prerokujejo številko ena. Nemec je razkošen talent potrdil z zmago v Rimu, in to na svoji najslabši podlagi pesku. Čedalje večji pečat pušča tudi 22-letni Nick Kyrgios, čeprav Avstralec bolj kot na Pariz računa na superhitro travnato podlago Wimbledona.

Žreb lahko združi Rafo in Noleta že v polfinalu

Stavnice pravijo finale Nadal – Đoković, vendar lahko Španca in Srba petkov žreb združi že v polfinalu. Vsi drugi imajo dvomestno kvoto, začenši s Thiemom in Murrayjem (10). Sledi predlanski prvak Stan Wawrinka (13), ki v pripravah na Roland Garros ni blestel, a znano je, da Švicar svoj najboljši tenis kaže prav na turnirjih za grand slam. Pod kvoto 30 je le še Zverev (17), nato pa so stavnice razvrstile Keia Nišikorija, Kyrgiosa (oba 34), Milosa Raonica, Davida Goffina, Grigorja Dimitrova in Juana Martina del Potra (vsi kvota 51). Argentinec se bo o nastopu v Parizu zaradi bolečin v rami in hrbtu odločil tik pred začetkom turnirja.

Slovenskih predstavnikov v glavnem delu turnirja ne bo, saj so Blaž Kavčič, Blaž Rola in Grega Žemlja izpadli v kvalifikacijah.

Bedene stavi na Nadala

"Kljub porazu v Rimu je Nadal zame še vedno prvi favorit. V Italiji se mu je poznala utrujenost po številnih dvobojih v preteklih tednih. V Pariz bo prišel spočit, tam je izgubil le dvakrat. Pariški turnir mu je še bolj pisan na kožo kot Monte Carlo. Mislim, da igra blizu svojega vrhunca. Na tri nize, kjer odloča tudi fizična pripravljenost, je Nadal v prednosti pred konkurenco. Skriti favorit? Morda Theim, ampak ob Nadalu in takšnem Đokoviću, kot je bil v Rimu, težko verjamem, da lahko preseneti," je v pogovoru za TV Slovenija povedal novopečeni Britanec Aljaž Bedene, ki se je na Roland Garros pripravljal na igriščih v Ljubljani. Pogovor z Bedenetom boste lahko prebrali v petek.

Še ena številka ena, ki to trenutno ni

Če je v moškem delu izraziti favorit Nadal, je med ženskami boj za naslov popolnoma odprt. Serena Williams je noseča, številka ena Angelique Kerber pa je v podobnem položaju kot Murray. "Zdaj ne igram svojega najboljšega tenisa," je bila še mila do sebe Nemka, ki letos proti najboljšim 20 na svetu še nima zmage (0:7). Nazadnje jo je v Rimu Estonka Anett Kontaveit odpravila s 6:4, 6:0.

Prva favoritinja Romunka, a je njen nastop vprašljiv

Na stavnicah najvišje kotira zmagovalka Madrida in finalistka Rima Simona Halep (kvota 5), ki pa si je v Rimu poškodovala gleženj in so njene možnosti za igranje v Parizu, kot je sama zapisala na instagramu, 50:50. Za Romunko je zmagovalka Rima Elina Svitolina s kvoto 8, sledijo pa lanska zmagovalka Garbine Muguruza, Svetlana Kuznecova (15), Kerberjeva, Karolina Pliškova in Kristina Mladenovic (vse 17).

Od 3. junija, torej od naslednje sobote naprej, boste lahko teniške obračune v Parizu v neposrednem prenosu spremljali tudi na TV SLO 2 in MMC-ju.

Robi Kaurin