Nepripravljeni Đoković z 61 neizsiljenimi napakami izpadel

Federer izločil Delbonisa

11. marec 2018 ob 23:35

Indian Wells - MMC RTV SLO

Petkratni zmagovalec turnirja serije 1.000 v Indian Wellsu Novak Đoković je izpadel že v 2. krogu. Po dveh urah in pol ga je izločil Taro Daniel s 7:6, 4:6 in 6:1.

25-letni Japonec se je šele drugič v karieri prebil v glavni žreb turnirja serije 1.000, prvič je zaigral v Monte Carlu pred dvema letoma. Daniel je dosegel daleč najbolj odmevno zmago v karieri, saj vse do danes še nikoli ni premagal igralca iz najboljše dvajseterice na svetu.

Đoković je v uvodnem nizu povedel s 4:1 in imel pri vodstvu s 5:3 tudi zaključno žogo. Daniel je nato nanizal tri točke zapored in prišel do izenačenja na 5:5. Odločala je podaljšana igra, ki jo je s 7:3 dobil 109. igralec sveta. V drugem nizu je Srb z brejkom v sedmi igri prišel do odločilne prednosti. Ko je izenačil na 1:1, se je zdelo, da bo rutinsko pripeljal dvoboj do konca.

V odločilnem nizu je Daniel popolnoma nadigral razglašenega Beograjčana, ki je delal številne neizsiljene napake. Skupaj je poklonil kar 61 točk, Daniel pa 31.

"Počutim sem se zares nenavadno. Pomsilil sem, da igram prvi obračun na turneji ATP. Vsekakor sem bil preveč nervozen, neizsiljene napake so se kar vrstile. Posebej z bekhendom sem imel velike težave. Skozi celotno kariero sem imel najmanj težav prav z bekhendom in to je bilo zares presenetljivo," je poudaril Đoković, ki še ni pripravljen za velike obračune po dolgem premoru zaradi poškodbe komolca. 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je neprepoznaven in daleč od šampiona preteklih let.

Federer se je moral potruditi za zmago

Prvi igralec sveta Roger Federer je na razprodanem osrednjem stadionu premagal Federica Delbonisa s 6:3 in 7:6. V soboto je bil obračun prekinjen v drugem nizu pri izidu 2:2 zaradi dežja. Argentinec je v nadaljevanju zagral zelo dobro, v šesti igri je imel tudi priložnost za odvzem servisa. Odločala je podlajšana igra, kjer je branilec naslova na uvodnem mastersu sezone povedel s 3:0 in 5:2, nato pa izgubil kar štiri točke zapored. Delbonis je imel na svoj servis priložnost za izenačenje na 1:1 v nizih. V ključnih trenutkih je 36-letni Baselčan odigral zanesljivo, Argentinec pa je dvakrat poslal žogo v mrežo.

V 3. krogu se bo 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki v letošnjem letu še ni izgubil dvoboja, srečal s Srbom Filipom Krajinovićem.

INDIAN WELLS, 2. krog, tabela

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) - DELBONIS (ARG)

6:3, 7:6 (6)

KRAJINOVIĆ (SRB/25) - KRUEGER (ZDA)

6:2, 6:2

MANNARINO (FRA/20) - POLANSKY (KAN)

6:1, 6:4

CHARDY (FRA) - FOGNINI (ITA/16)

4:6, 7:6, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/12) - MARTERER (NEM)

6:1, 6:4

CHUNG (J. KOR/23) - LAJOVIĆ (SRB)

6:7, 6:3, 6:3

CUEVAS (URU/30) - SHAPOVALOV (KAN)

7:6, 6:3

THIEM (AVT/5) - CICIPAS (GRČ)

6:2, 3:6, 6:3

VERDASCO (ŠPA) - DIMITROV (BLG/3)

7:6, 4:6, 6:3

FRITZ (ZDA) - RUBLJOV (RUS/27)

6:4, 7:6

ČORIĆ (HRV) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/19)

6:0, 6:3

BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) - DONALDSON (ZDA)

6:4, 6:2

CARRENO BUSTA (ŠPA/11) - ZEBALLOS (ARG)

3:6, 6:3, 7:6

MEDVEDEV (RUS) - BERRETTINI (ITA)

6:7, 7:5, 6:4

KICKER (ARG) - DŽUMHUR (BIH/26)

4:6, 6:2, 6:1

ANDERSON (JAR/7) - DONSKOJ (RUS)

7:5, 6:4

SOCK (ZDA/5) - FABBIANO (ITA)



LOPEZ (ŠPA/28) - ESCOBEDO (ZDA)

6:4, 6:3

QUERREY (ZDA/18) - M. ZVEREV (NEM)



BHAMBRI (IND) - POUILLE (FRA/9)

6:4, 6:4

SCHWARTZMAN (ARG/14) - BAGHDATIS (CIP)



SELA (IZR) - EDMUND (VB/21)

6:4, 6:4

RAONIC (KAN/32) - AUGER ALIASSIME (KAN)



A. ZVEREV (NEM/4) - SOUSA (POR)



DEL POTRO (ARG/6) - DE MINAUR (AVS)



FERRER (ŠPA/29) - SANDGREN (ZDA)

6:2, 7:6

MAYER (ARG) - BEMELMANS (BEL)

6:4, 6:1

DANIEL (JAP) - ĐOKOVIĆ (SRB/10)

7:6 (3), 4:6, 6:1

MONFILS (FRA) - ISNER (ZDA/15)

6:7, 7:6, 7:5

HERBERT (FRA) - MÜLLER (LUK/24)

6:3, 7:5

KOHLSCHREIBER (NEM/31) - SMYCZEK (ZDA)

1:6, 6:4, 6:4

ČILIĆ (HRV/2) - FUCSOVICS (MAD)

