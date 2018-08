Odprto prvenstvo ZDA: Nadal - Hačanov 5:7, 7:5, 7:6, -:-

Stephensova izločila Azarenko

31. avgust 2018 ob 20:32,

zadnji poseg: 31. avgust 2018 ob 23:55

New York - MMC RTV SLO

Branilec naslova Odprtega prvenstva ZDA Rafael Nadal se v 3. krogu meri s Karenom Hačanovom. V večernem sporedu na osrednem stadionu se bosta srečali sestri Williams.



32-letni Španec je v prvem krogu premagal rojaka Davida Ferrerja, v prejšnjem krogu pa je bil neusmiljen do Vašeka Pospisila.

Stephensova stopnjuje formo

Branilka naslova Sloane Stephens je s 6:3 in 6:4 premagala Viktorijo Azarenko in se uvrstila v osmino finala. Dvoboj se je končal po uri 46 minut pod zaprto streho, saj je začelo rahlo deževati. Belorusinja, ki je dvakrat izgubila v finalu zadnjega grand slama sezone, je v prvem nizu izgubila servis v tretji in deveti igri.

Američanka je tudi v drugem nizu povedla s 3:1, nato pa je Azarenka nanizala tri igre zapored. Ko se je zdelo, da bi lahko prišlo do preobrata, je Stephensovo prikazala najboljšo igro in z dvema brejkoma zaključila obračun, spektakularna je bila zadnja točka, ko je s forhend paralelo poslala žogo mimo Azarenke in se glasno veselila pomembne zmage. V osmini finala jo čaka Belgijka Elise Mertens.

NEW YORK, 3. krog (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS/27)

5:7, 7:5, 7:6 (7), -:-

BASILAŠVILI (GRU) - PELLA (ARG)

6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4)

THIEM (AVT/9) - FRITZ (ZDA)

3:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4

ANDERSON (JAR/5) - SHAPOVALOV (KAN/28)



DEL POTRO (ARG/3) - VERDASCO (ŠPA/31)



ĆORIĆ (HRV/20) - MEDVEDEV (RUS)



ISNER (ZDA/11) - LAJOVIĆ (SRB)



RAONIC (KAN/25) - WAWRINKA (ŠVI)



ČILIĆ (HRV/7) - DE MINAUR (AVS)



GOFFIN (BEL/10) - STRUFF (NEM)



SCHWARTZMAN (ARG/13) - NIŠIKORI JAP/21



A. ZVEREV (NEM/4) - KOHLSCHREIBER (NEM)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - GASQUET (FRA/26)



POUILLE (FRA/17) - SOUSA (POR)



MILLMAN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)



FEDERER (ŠVI/2) - KYRGIOS (AVS/30)



3. krog (Ž), tabela:

KANEPI (EST) - PETERSON (ŠVE)



V. WILLIAMS (ZDA/16) - S. WILLIAMS (ZDA/17)



BARTY (AVS/18) - MUCHOVA (ČEŠ)



KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - KENIN (ZDA)



STEPHENS (ZDA/3) - AZARENKA (BLR)

6:3, 6:4

MERTENS (BEL/15) - STRYCOVA (ČEŠ/23)

6:3, 7:6 (4)

SEVASTOVA (LAT/19) - MAKAROVA (RUS)

4:6, 6:1, 6:2

SVITOLINA (UKR/7) - VANG (KIT)

6:4, 6:4



GARCIA (FRA/6) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30)



OSTAPENKO (LAT/10) - ŠARAPOVA (RUS/22)



KEYS (ZDA/14) - KRUNIĆ (SRB)



KERBER (NEM/4) - CIBULKOVA (SLK/29)



KVITOVA (ČEŠ/5) - SABALENKA (BLR/26)



OSAKA (JAP/20) - SASNOVIČ (BLR)



BERTENS (NIZ/13) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)



CURENKO (UKR) - SINIAKOVA (ČEŠ)

