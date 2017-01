Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Roger Federer ni imel sreče z žrebom. V primeru zmage nad Berdychom ga v osmini finala čaka najverjetneje Kei Nišikori, će pa bo uspešen še tam, bo v četrtfinalu igral bržkone z Andyjem Murrayjem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ogrevanja za Federerja je konec, zdaj ga čaka Berdych

Prva igralka sveta spet oddala niz

18. januar 2017 ob 08:27,

zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 08:44

Melbourne - MMC RTV SLO

Tretji dan Odprtega prvenstva Avstralije v tenisu favoriti niso imeli težav. V treh nizih so napredovali Stan Wawrinka, Kei Nišikori, Tomaš Berdych in Roger Federer.

Še najbližje izgubi niza je bil Federer proti 20-letnemu Noahu Rubinu, ki je imel v tretjem nizu dve priložnosti za znižanje na 2:1. Švicar se je na svoj servis izvlekel, v naslednji igri odvzel servis Američanu in dvoboj odločil v podaljšani igri. Po dobrih dveh urah je bilo 7:5, 6:3, 7:6 (3).

Federer ob koncu drugega resnega dvoboja (če ne upoštevamo Hopmanovega pokala) po šestmesečnem premoru zaradi poškodbe, ni deloval povsem sveže. "Menim, da me je rešil servis. Zagotovo se nisem počutil, tako kot na začetku. Imel sem nekaj sreče v tretjem nizu, toda dober občutek je, ko nadoknadiš zaostanek. To potrebujem v tem trenutku," je po zmagi nad 200. igralcem z lestvice ATP povedal Federer, ki je v Melbournu zmagal 82. na 95 dvobojih.

Federerja pravi izziv čaka v 3. krogu, v katerem se bo pomeril z desetim nosilcem Tomašem Berdychom. Čeh je bil v 2. krogu s 6:3, 7:6 in 6:2 boljši od Američana Ryana Harrisona. "Žreb res ni bil prijazen. Berdych me je premagal v New Yorku, v Wimbledonu in na olimpijskih igrah. Prepričan sem, da bo dvoboj trd," je še povedal Federer.

Stan Wawrinka in Kei Nišikori, ki sta v prvem krogu igrala pet nizov, sta tokrat pokazala povsem drug obraz. Wawrinka je s 6:3, 6:4, 6:4 odpravil Američana Steva Johnsona, Nišikori pa s 6:3, 6:4, 6:3 Francoza Jeremyja Chardyja.

V ženski konkurenci je bila spet neprepričljiva prva igralka sveta Angelique Kerber. Branilka naslova je tudi v 2. krogu oddala niz, tokrat rojakinji Karini Witthöft. Po dveh urah in 11 minutah je bilo 6:2., 6:7 (3), 6:2.

Uspešen začetek Srebotnikove

Katarina Srebotnik je uspešno nastopila v prvem krogu ženskih dvojic. V paru s Kitajko Saisai Zhang sta ugnali ameriško navezo Christina McHale/Asia Muhammad s 7:5 in 7:6 (6). 35-letna Srebotnikova in 22-letna Kitajka, na turnirju sta 13. nosilki, sta za zmago potrebovali dobro uro, obetal pa se je še daljši dvoboj, saj sta Američanki v drugem nizu vodili že s 5:4 in imeli servis za izenačenje na 1:1, slovensko-kitajski par pa je poskrbel za preobrat. Tudi v naslednjem krogu bosta igrali z Američankama. Njuni nasprotnici bosta Lauren Davis in Megan Moulton-Levy. V primeru še ene zmage se nato obeta dvoboj s prvima nosilkama Caroline Garcia in Kristino Mladenović iz Francije.

Moški, 2. krog, zgornji del tabele:

MURRAY (VB/1) - RUBLEV (RUS)



QUERREY (ZDA/31) - DE MINAUR (AVS)

7:6 (5), 6:0, 6:1

M. ZVEREV (NEM) - ISNER (ZDA/19)

6:7 (4), 6:7 (4), 6:4, 7:6 (7), 9:7

JAZIRI (TUN) - BUBLIK (KAZ)

6:2, 6:3, 7:5

BERDYCH (ČEŠ/10) - HARRISON (ZDA)

6:3, 7:6 (6), 6:2

FEDERER (ŠVI/17) - RUBIN (ZDA)

7:5, 6:3, 7:6 (3)

LACKO (SLK) - SELA (IZR)

2:6, 6:3, 6:2, 6:4

NIŠIKORI (JAP/5) - CHARDY (FRA)

6:3, 6:4, 6:4



WAWRINKA (ŠVI/4) - JOHNSON (ZDA)

6:3, 6:4, 6:4

TROICKI (SRB/29) - LORENZI (ITA)



DARCIS (BEL) - SCHWARTZMAN (ARG)

6:3, 6:3, 2:6, 6:4

KYRGIOS (AVS/14) - SEPPI (ITA)



TSONGA (FRA/12) - LAJOVIĆ (SRB)

6:2, 6:2, 6:3

SOCK (ZDA/23) - HAČANOV (RUS)



TOMIC (AVS/27) - ESTRELLA BURGOS (DOM)



ČILIĆ (HRV/7) - EVANS (VB)



Ženske, 2. krog, zgornji del tabele:

KERBER (NEM/1) - WITTHÖFT (NEM)

6:2, 6:7 (3), 6:2

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - BEGU (ROM/27)

6:4, 7:6 (8)

BOUCHARD (KAN) - PENG (KIT)

7:6 (5), 6:2

PARMENTIER (FRA) - VANDEWEGHE (ZDA)



CIRSTEA (ROM) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/10)

7:6 (1), 6:3

RISKE (ZDA) - S. DŽANG (KIT/20)

7:6 (7), 4:6, 6:1

SEVASTOVA (LAT/32) - KUCOVA (SLK)

6:3, 6:4

MUGURUZA (ŠPA/7) - CRAWFORD (ZDA)



ROGERS (ZDA) - BARTY (AVS)



PUIG (PRT/29) - BARTHEL (NEM)



DUAN (KIT) - LEPCHENKO (ZDA)

6:1, 3:6, 10:8

V. WILLIAMS (ZDA/13) - VÖGELE (ŠVI)

6:3, 6:2

SVITOLINA (UKR/11) - BOSERUP (ZDA)

6:4, 6:1

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - VIHLJANCEVA (RUS)

6:2, 6:2

JANKOVIĆ (SRB) - GÖRGES (NEM)

6:3, 6:4

KUZNECOVA (RUS/8) - FOURLIS (AVS)

6:2, 6:1

R. K.