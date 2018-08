OP ZDA: Federer - Paire, Đoković pa v večernem sporedu

Šarapova še neporažena v večernih obračunih

30. avgust 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 21:07

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku poteka četrti dan Odprtega prvenstva ZDA. Roger Federer se bo na stadionu Arthurja Asha pomeril z Benoitom Pairejem. Novak Đoković bo tokrat igral v večernem sporedu, čaka ga Tennys Sandgren.

Spored na osrednjem stadionu je odprla zmagovalka Wimbledona Angelique Kerber, ki je s 6:2, 5:7 in 6:4 premagala Johanno Larsson. Nemka je v drugem nizu povedla s 5:2 in dvakrat servirala za zmago, a ji ni uspelo. Švedinja je nanizala kar pet iger zapored in izenačila na 1:1 v nizih. Kerberjeva je po desetminutnem premoru zaradi vročine zaigrala precej bolj zbrano, do ključnega brejka je prišla v deveti igri odloičlnega niza.

30-letna Nemka se je pobrala po lanski slabi sezoni. Na vseh treh letošnjih grand slamih je prišla najmanj do četrtfinala, kar ni uspelo nobeni drugi igralki.

37-letni Federer, ki je na igriščih Flushing Meadowsa zadnjič zamgal pred desetimi leti, je dobil vseh šest medsebojnih obračunov s Pairejem. Francoz se je pred tremi leti prebil v osmino finala, kar je njegov najboljši dosežek na grand slamih.

Đoković se bo ob 1.00 po našem času srečal s Sandgrenom. Srb je imel v uvodnem krogu veliko težav z veliko vročino, ko je že v štirih nizih izločil Martona Fucsovicsa.

V nočnem terminu zelo rada igra Marija Šarapova, Rusinja je dobila vseh 21 dvobojev v tem terminu na OP ZDA. prvi poraz ji bo skušala zadati Sorana Cirstea. 28-letna Romunka je pred devetimi leti igrala v četrtfinalu Roland Garrosu, v New Yorku pa je najdlje prišla do tretjega kroga.

NEW YORK, 2. krog (M), spodnji del tabele

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ČILIĆ (HRV/7) - HURKACZ (POL)

DE MINAUR (AVS) - TIAFOE (ZDA)

BENNETEAU (FRA) - STRUFF (NEM)

GOFFIN (BEL/10) - HAASE (NIZ)

SCHWARTZMAN (ARG/13) - MUNAR (ŠPA)

NIŠIKORI (JAP/21) - MONFILS (FRA)

EBDEN (AVS) - KOHLSCHREIBER (NEM)

A. ZVEREV (NEM/4) - MAHUT (FRA)

6:4, 6:4, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - SANDGREN (ZDA)

GASQUET (FRA/26) - ĐERE (SRB)

POUILLE (FRA/17) - BAGHDATIS (CIP)

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - SOUSA (POR)

MILLMAN (AVS) - FOGNINI (ITA/14)

6:1, 4:6, 6:4, 6:1

KUKUŠKIN (KAZ) - CHUNG (KOR/23)

7:6 (5), 6:2, 6:3

KYRGIOS (AVS/30) - HERBERT (FRA)

4:6, 7:6 (6), 6:3, 6:0

FEDERER (ŠVI/2) - PAIRE (FRA)

2. krog (Ž), spodnji del tabele:

GARCIA (FRA/6) - PUIG (PRT)

6:2, 1:6, 6:4

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - MLADENOVIC (FRA)

ŠARAPOVA (RUS/22) - CIRSTEA (ROM)

OSTAPENKO (LAT/10) - TOWNSEND (ZDA)

KEYS (ZDA/14) - PERA (ZDA)

KRUNIĆ (SRB) - FLIPKENS (BEL)

CIBULKOVA (SLK/29) - HSIEH (TJV)

7:6 (3), 4:6, 6:4

KERBER (NEM/4) - LARSSON (ŠVE)

6:2, 5:7, 6:4

KVITOVA (ČEŠ/5) - J. VANG (KIT)

7:5, 6:3

SABALENKA (BLR/26) - ZVONARJOVA (RUS)

6:3, 7:6 (7)

OSAKA (JAP/20) - GLUSHKO (IZR)

6:2, 6:0

SASNOVIČ (BLR) - KASATKINA (RUS/11)

6:2, 7:6 (3)

BERTENS (NIZ/13) - DI LORENZO (ZDA)

6:2, 6:1

BOUCHARD (KAN) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

SINIAKOVA (ČEŠ) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

WOZNIACKI (DAN/2) - CURENKO (UKR)

A. G.