Federerja v 3. krogu čaka muhasti Kyrgios

Šarapova še neporažena v večernih obračunih

30. avgust 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 23:00

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku poteka četrti dan Odprtega prvenstva ZDA. Roger Federer je na stadionu Arthurja Asha ugnal Benoita Paireja s 7:5, 6:4 in 6:4. Novak Đoković bo tokrat igral v večernem sporedu, čaka ga Tennys Sandgren.

Spored na osrednjem stadionu je odprla zmagovalka Wimbledona Angelique Kerber, ki je s 6:2, 5:7 in 6:4 premagala Johanno Larsson. Nemka je v drugem nizu povedla s 5:2 in dvakrat servirala za zmago, a ji ni uspelo. Švedinja je nanizala kar pet iger zapored in izenačila na 1:1 v nizih. Kerberjeva je po desetminutnem premoru zaradi vročine zaigrala precej bolj zbrano, do ključnega brejka je prišla v deveti igri odločilnega niza.

30-letna Nemka se je pobrala po lanski slabi sezoni. Na vseh treh letošnjih grand slamih je prišla najmanj do četrtfinala, kar ni uspelo nobeni drugi igralki.



Sodnik Lahyani spobudil Kyrgiosa

Federerja v soboto čaka kontroverzni Nick Kyrgios. Avstralec je ugnal Francoza Benoita Paireja s 4:6, 7:6, 6:3 in 6:0, a po tem, ko je izgubil prvi niz in zaostajal z 2:5, je vmes posegel kar sodnik Mohamed Lahyani, ki ni bil zadovoljen s pomanjkanjem Avstralčevega truda, zato mu je dejal, naj se bolj potrudi, češ da ve, da to ni njegova prava podoba.

To sodnikovo posredovanje je poželo kar nekaj zanimanja na družbenih omrežjih. Med drugim se je oglasila hrvaška igralka Donna Vekić, ki je na Twitterju zapisala: "Nisem vedela, da sodniki lahko spodbujajo igralce."

Đoković se bo ob 1.00 po našem času srečal s Sandgrenom. Srb je imel v uvodnem krogu veliko težav z veliko vročino, ko je že v štirih nizih izločil Martona Fucsovicsa.

V nočnem terminu zelo rada igra Marija Šarapova, Rusinja je dobila vseh 21 dvobojev v tem terminu na OP ZDA, prvi poraz ji bo skušala zadati Sorana Cirstea. 28-letna Romunka je pred devetimi leti igrala v četrtfinalu Roland Garrosa, v New Yorku pa je najdlje prišla do tretjega kroga.

NEW YORK, 2. krog (M), spodnji del tabele

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ČILIĆ (HRV/7) - HURKACZ (POL)

DE MINAUR (AVS) - TIAFOE (ZDA)

BENNETEAU (FRA) - STRUFF (NEM)

GOFFIN (BEL/10) - HAASE (NIZ)

SCHWARTZMAN (ARG/13) - MUNAR (ŠPA)

NIŠIKORI (JAP/21) - MONFILS (FRA)

EBDEN (AVS) - KOHLSCHREIBER (NEM)

A. ZVEREV (NEM/4) - MAHUT (FRA)

6:4, 6:4, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - SANDGREN (ZDA)

GASQUET (FRA/26) - ĐERE (SRB)

POUILLE (FRA/17) - BAGHDATIS (CIP)

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - SOUSA (POR)

MILLMAN (AVS) - FOGNINI (ITA/14)

6:1, 4:6, 6:4, 6:1

KUKUŠKIN (KAZ) - CHUNG (KOR/23)

7:6 (5), 6:2, 6:3

KYRGIOS (AVS/30) - HERBERT (FRA)

4:6, 7:6 (6), 6:3, 6:0

FEDERER (ŠVI/2) - PAIRE (FRA)

7:5, 6:4, 6:4



2. krog (Ž), spodnji del tabele:

GARCIA (FRA/6) - PUIG (PRT)

6:2, 1:6, 6:4

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - MLADENOVIC (FRA)

ŠARAPOVA (RUS/22) - CIRSTEA (ROM)

OSTAPENKO (LAT/10) - TOWNSEND (ZDA)

KEYS (ZDA/14) - PERA (ZDA)

KRUNIĆ (SRB) - FLIPKENS (BEL)

CIBULKOVA (SLK/29) - HSIEH (TJV)

7:6 (3), 4:6, 6:4

KERBER (NEM/4) - LARSSON (ŠVE)

6:2, 5:7, 6:4

KVITOVA (ČEŠ/5) - J. VANG (KIT)

7:5, 6:3

SABALENKA (BLR/26) - ZVONARJOVA (RUS)

6:3, 7:6 (7)

OSAKA (JAP/20) - GLUSHKO (IZR)

6:2, 6:0

SASNOVIČ (BLR) - KASATKINA (RUS/11)

6:2, 7:6 (3)

BERTENS (NIZ/13) - DI LORENZO (ZDA)

6:2, 6:1

BOUCHARD (KAN) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

SINIAKOVA (ČEŠ) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

WOZNIACKI (DAN/2) - CURENKO (UKR)

A. G.