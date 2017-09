OP ZDA, finale: Nadal - Anderson 6:3, 6:3

Španec lovi že 16. naslov za grand slam

10. september 2017 ob 22:14,

zadnji poseg: 11. september 2017 ob 00:02

V finalu Odprtega prvenstva ZDA se merita Rafael Nadal in Kevin Anderson. Prvi igralec sveta je v vlogi velikega favorita, Južnoafričan pa se je prvič uvrstil v finale turnirja za grand slam.

31-letni Španec lovi tretji naslov na igriščih Flushing Meadowsa, najboljši je bil že v letih 2010 in 2013. S 16. naslovom na turnirjih velike četverice bi se približal Rogerju Federerju, ki jih ima 19.

Dobil je vse štiri medsebojne obračune z Andersonom, izgubil je le en niz. Letos ga je ugnal na pesku v Barceloni, predlani pa tudi na trdi podlagi na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Anderson je postal prvi Južnoafričan, ki se je uvrstil v finale v New Yorku. 32. igralec sveta je najnižje uvrščeni tenisač v finalu US Opna v modernem teniškem obdobju (od leta 1973 naprej). 31-letnik je serviral največ asov na letošnjem turnirju (114), unovčil je ugoden žreb, saj v spodnji polovici tabele ni bilo veliko favoritov. Alexander Zverev in Marin Čilić sta izpadla že v prvem tednu.

Hingisova kraljica igre dvojic

Martina Hingis je osvojila še drugi naslov v konkurenci dvojic v New Yorku. Turnirski zmagi med mešanimi dvojicami je dodala še zmago v ženskih dvojicah, v finalu sta skupaj s Tajvanko Jung Jan Čan s 6:3 in 6:2 premagali češki par Lucie Hradecka/Katerina Siniakova.

Za Hingisovo je to že 13. naslov v dvojicah na turnirjih za grand slam, za Janovo pa prvi. Skupno je Švicarka osvojila že 27 turnirjev za grand slam, poleg 13 med ženskimi dvojicami, še sedem med posameznicami in sedem med mešanimi dvojicami. V New Yorku je bila med posameznicami najboljša le enkrat (leta 1997 je v finalu ugnala Venus Williams), med ženskimi pari trikrat, med mešanimi pari pa dvakrat. Letos se zmage ni veselila le na Roland Garrosu.

"Med posameznicami sem tu zmagala leta 1997, kdo bi si mislil, da se bom veselila tudi dvajset let pozneje," je bila vesela Švicarka, ki bo 30. septembra stara 37 let.

Finale, moški:

NADAL (ŠPA/1) - ANDERSON (JAR/28)

6:3, 6:3, -:-



Dvojice (Ž), finale:

ČAN/HINGIS (TJV/ŠVI/2) -

HRADECKA/SINIAKOVA (ČEŠ/7)

6:3, 6:2



Zmagovalci Odprtega prvenstva ZDA v zadnjih 30 letih:

1987 - Ivan Lendl

1988 - Mats Wilander

1989 - Boris Becker

1990 - Pete Sampras

1991 - Stefan Edberg

1992 - Stefan Edberg

1993 - Pete Sampras

1994 - Andre Agassi

1995 - Pete Sampras

1996 - Pete Sampras

1997 - Patrick Rafter

1998 - Patrick Rafter

1999 - Andre Agassi

2000 - Marat Safin

2001 - Lleyton Hewitt

2002 - Pete Sampras

2003 - Andy Roddick

2004 - Roger Federer

2005 - Roger Federer

2006 - Roger Federer

2007 - Roger Federer

2008 - Roger Federer

2009 - Juan Martin del Potro

2010 - Rafael Nadal

2011 - Novak Đoković

2012 - Andy Murray

2013 - Rafael Nadal

2014 - Marin Čilić

2015 - Novak Đoković

2016 - Stan Wawrinka

