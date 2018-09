OP ZDA, ob 22.15: Del Potro - Đoković

Drugi grand slam za Argentinca ali 14. za Srba

9. september 2018 ob 20:04

New York - MMC RTV SLO

V finalu zadnjega grand slama sezone v New Yorku se bosta srečala Juan Martin del Potro in Novak Đoković. Srb, ki je poleti ujel izjemno formo, je v vlogi favorita.

Gledalci si na stadionu Arthurja Asha lahko obetajo boj odličnih servisov in močnih forhendov s strani Argentinca, dvakratni zmagovalec Opdrtega prvenstva ZDA pa ponuja sijajno vračanje začetnih udarcev in minimalno število neizsiljanih napak.

31-letni Đoković je bil na igriščih Flushing Meadowsa najboljši že leta 2011 in 2015. V uvodnih dveh obračunih je izgubil niz proti Martonu Fucsovicsu in Tennysu Sandgrenu, nato pa je gladko odpravil Richarda Gasqueta, Joaa Souso, Johna Millmana in Keija Nišikorija.

Po operaciji komolca na začetku leta je pravo formo ujel julija, ko je četrtič osvojil Wimbledon, nato pa je dopolnil zlati masters z zmago nad Rogerjem Federerjem v Cincinnatiju. V New Yorku je kar petkrat izgubil finalni obračun in to ga loči od vodilnih na večni lestvici grand slamov. Federer jih ima 20, Rafael Nadal 17, "Nole" pa lovi 14. naslov na turnirjih velike četverice.

29-letni del Potro je leta 2009 spisal neverjetno zgodbo v New Yorku. V polfinalu je prepustil Nadalu le šest iger, nato pa je v epskem finalu ugnal Federerja v petih nizih. Vse do danes je čakal na nov nastop v finalu grand slama. Imel je skupno kar štiri operacije na obeh zapestjih.

V medsebojnih obračunih vodi Đoković s 14:4. Dobil je vse štiri dvoboje na grand slamih, "DelPo" pa je Srba izločil na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu 2016.

NEW YORK, finale (M)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



DEL POTRO (ARG/3) - ĐOKOVIĆ (SRB/6)



Zmagovalci Odprtega prvenstva ZDA v zadnjih 20 letih:

1998 Patrick Rafter

1999 Andre Agassi

2000 Marat Safin

2001 Lleyton Hewitt

2002 Pete Sampras

2003 Andy Roddick

2004 Roger Federer

2005 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Roger Federer

2009 Juan Martin del Potro

2010 Rafael Nadal

2011 Novak Đoković

2012 Andy Murray

2013 Rafael Nadal

2014 Marin Čilić

2015 Novak Đoković

2016 Stan Wawrinka

2017 Rafael Nadal

A. G.