OP ZDA, osmina finala: Đoković - Sousa 6:3

V večernem sporedu Šarapova in nato Federer

3. september 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 20:38

New York - MMC RTV SLO

Ko so 23. avgusta opravili žreb za Odprto prvenstvo ZDA, so vsi pričakovali četrtfinalno klasiko med Novakom Đokovićem in Rogerjem Federerjem. Le še ena ovira loči oba šampiona od tega obračuna, ki je predviden za sredo v večernem sporedu.

31-letni Srb se na stadionu Arthurja Asha meri s Joaom Souso. V prvem krogu ga je zdelala vročina, a se je rešil proti Martonu Fucsovicu v štirih nizih. Tudi proti Tennysu Sandgrenu ni blestel, v soboto pa je zmlel Richarda Gasqueta in nakazal formo, ki ga je popeljala do zmage v Wimbledonu in tudi na mastersu v Cincinnatiju.

John Millman se je prvič v karieri uvrstil v osmino finala turnirja za grand slam, v večernem sporedu pa ga čaka Roger Federer. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je navdušil proti Nicku Kyrgiosu.

Marija Šarapova je dobila vseh 22 obračunov večernega sporeda na stadionu Arthurja Asha. Vse tri obračune je odigrala pod reflektorji in tudi danes se bo s Carlo Suarez Navarro pomerila ob 1.00.

Keysova oddala le štiri igre

V sijajni formi je Madison Keys. Lanska finalistka je na uvodnem obračunu na stadionu Louisa Armstronga odpravila Dominiko Cibulkovo s 6:1 in 6:3. Američanka je servirala šest asov in zadela 25 "winnerjev". Razmerje v osvojenih točkah je bilo 67:41. Slovakinja ni uspela ponoviti odlične sobotne predstave, ko je izločila wimbledonsko zmagovalko Angelique Kerber.

NEW YORK, osmina finala (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

NADAL (ŠPA/1) - BASILAŠVILI (GRU)

6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:4

THIEM (AVT/9) - ANDERSON (JAR/5)

7:5, 6:2, 7:6 (2)

DEL POTRO (ARG/3) - ĆORIĆ (HRV/20)

6:4, 6:3, 6:1

ISNER (ZDA/11) - RAONIC (KAN/25)

3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2

ČILIĆ (HRV/7) - GOFFIN (BEL/10)

NIŠIKORI (JAP/21) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:3, 6:2, 7:5

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - SOUSA (POR)

6:3, -:-, -:-

FEDERER (ŠVI/2) - MILLMAN (AVS)

Osmina finala (Ž), tabela:

S. WILLIAMS (ZDA/17) - KANEPI (EST)

6:0, 4:6, 6:3

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - BARTY (AVS/18)

6:4, 6:4

STEPHENS (ZDA/3) - MERTENS (BEL/15)

6:3, 6:3

SEVASTOVA (LAT/19) - SVITOLINA (UKR/7)

6:3, 1:6, 6:0

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - ŠARAPOVA (RUS/22)

KEYS (ZDA/14) - CIBULKOVA (SLK/29)

6:1, 6:3

OSAKA (JAP/20) - SABALENKA (BLR/26)

VONDROUŠOVA (ČEŠ) - CURENKO (UKR)

A. G.