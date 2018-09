OP ZDA, osmina finala: Nadal - Basilašvili 6:3

V večernem sporedu bo Ćorić izzval del Potra

2. september 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 2. september 2018 ob 18:52

New York - MMC RTV SLO

Na Odprtem prvenstvu ZDA se začenjajo obračuni osmine finala. Rafael Nadal se na stadionu Arthurja Asha meri z Nikolozom Basilašvilijem.

Branilec naslova je v 3. krogu v izjemnem obračunu izločil Karena Hačanova v štirih nizih, potem ko je Rus že serviral za vodstvo z 2:0 v nizih. Španec je v ključnih trenutkih prikazal najboljšo igro. Zmagovalec se bo srečal z boljšim iz obračuna med Kevinom Andersonom in Dominicom Thiemom na stadionu Louisa Armstronga.

V nočnem spored bo branilka naslova Sloane Stephens igrala z Elise Mertens. Sledil bo zelo zanimiv obračun med Juanom Martinom del Potrom in Borno Ćorićem.

Jakupovićeva že v četrtfinalu dvojic

Dalila Jakupovič in Rusinja Irina Hromačeva sta v konkurenci ženskih dvojic prišli do tretje zmage. V osmini finala sta premagali japonsko-gruzijsko navezo Nao Hibino/Oksana Kalašnikova s 6:4 in 6:1. Slovensko-ruski par je uvodoma ukanil Španki Anabel Medina in Arantxo Parra, zatem pa še ameriško navezo Jennifer Brady-Asio Muhammad.

NEW YORK, osmina finala (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - BASILAŠVILI (GRU)

6:3, -:-, -:-

ANDERSON (JAR/5) - THIEM (AVT/9)

5:7, 2:6, -:-

DEL POTRO (ARG/3) - ĆORIĆ (HRV/20)



ISNER (ZDA/11) - RAONIC (KAN/25)



ČILIĆ (HRV/7) - GOFFIN (BEL/10)



NIŠIKORI (JAP/21) - KOHLSCHREIBER (NEM)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - SOUSA (POR)



FEDERER (ŠVI/2) - MILLMAN (AVS)

Osmina finala (Ž), tabela:

KANEPI (EST) - S. WILLIAMS (ZDA/17)



KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - BARTY (AVS/18)



STEPHENS (ZDA/3) - MERTENS (BEL/15)



SVITOLINA (UKR/7) - SEVASTOVA (LAT/19)



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - ŠARAPOVA (RUS/22)



KEYS (ZDA/14) - CIBULKOVA (SLK/29)



OSAKA (JAP/20) - SABALENKA (BLR/26)



VONDROUŠOVA (ČEŠ) - CURENKO (UKR)

Dvojice (Ž), osmina finala:

JAKUPOVIĆ/ HROMAČEVA (SLO/RUS) -

HIBINO/KALAŠNIKOVA (JAP/GRU)

6:4, 6:1

A. G.