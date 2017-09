OP ZDA, polfinale: Carreno Busta - Anderson 6:4, 5:7, 3:6

Del Potro bo po veliki zmagi izzval Nadala

8. september 2017 ob 22:00,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 00:25

New York - MMC RTV SLO

Na Odprtem prvenstvu ZDA se v nočnem sporedu obeta prava poslastica. V polfinalu se bosta srečala prvi igralec sveta Rafael Nadal in Juan Martin del Potro.

Velikan iz Tandila je v osmini finala rešil dve zaključni žogi in izločil Dominica Thiema po zaostanku z 0:2 v nizih. V četrtfinalu je prikazal sijajno predstavo in ugnal Rogerja Federerja v štirih nizih.

Leta 2009 je na poti do edinega grand slama v karieri v polfinalu izločil Nadala s 6:2, 6:2 in 6:2, nato pa v finalu še Federerja v petih nizih. Tudi zadnji medsebojni obračun z Nadalom je dobil lani v polfinalu olimpijskih iger v Riu de Janeiru. Španec sicer vodi z 8:5 v medsebojnih dvobojih.

Nadal je v New Yorku dvignil pokal leta 2010 in 2013, letos v prvem tednu ni blestel, nato pa je stopnjeval formo in najboljšo igro prikazal proti Aleksandru Dolgopolovu v osmini finala in proti Andreju Rubljovu v četrtfinalu.

V prvem polfinalu se merita Pablo Carreno Busta in Kevin Anderson. Za oba je to prvi polfinale na turnirjih za grand slam. Španec je edini, ki na celotnem turnirju še ni oddal niza. Južnoafričan ima izjemen servis in lepo priložnost, da se prebije v nedeljski finale.

Rojer in Tecau dobila turnir dvojic

Nizozemec Jean-Julien Rojer in Romun Horia Tecau sta zmagovalca v konkurenci dvojic. V finalu sta 12. nosilca premagala 11. nosilca Španca Feliciana Lopeza in Marca Lopeza s 6:4 in 6:3. To je druga skupna lovorika na turnirjih največje četverice za Rojerja in Tecauja po Wimbledonu 2015.

Polfinale (M):

NADAL (ŠPA/1) - DEL POTRO (ARG/24)





CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - ANDERSON (JAR/28)

6:4, 5:7, 3:6, -:-



Dvojice (M), finale:

ROJER/TECAU (NIZ/ROM/12) -

F. LOPEZ/M. LOPEZ (ŠPA/11)

6:4, 6:3

A. G.