OP ZDA, polfinale: Nadal - del Potro

V drugem polfinalu Đoković in Nišikori

7. september 2018 ob 19:14

New York - MMC RTV SLO

Danes je v New Yorku na sporedu moški polfinale. Rafael Nadal in Juan Martin del Potro se merita že četrtič na zadnjih petih grand slamih. Novak Đoković je favorit proti Keiju Nišikoriju.

Nadal je na poti do lanskega naslova v polfinalu ugnal del Potra. Argentinec je dobil prvi niz, nato pa je osvojil le še pet iger. Na letošnjem Roland Garrosu je Španec v treh nizih nadigral velikana iz Tandila. Najbolj napeto je bilo v Wimbledonu, ko je Argentinec zapravil vodstvo z 2:1 v nizih.

Pred devetimi leti je "DelPo" na poti do naslova v polfinalu odpravil Nadala s 6:2, 6:2 in 6:2, v epskem finalu pa je nato premagal še Rogerja Federerja. Nadal je dobil 12 izmed 17 medsebojnih obračunov.

Nišikori je pred štirimi leti v polfinalu v štirih nizih šokiral Đokovića. Srb je letos dobil vse tri medsebojne dvoboje in skupno vodi kar s 16:2.

Moški finalni obračun bo na sporedu v nedeljo ob 22.00.

M. Bryan in Sock slavila med moškimi dvojicami

Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca v konkurenci moških dvojic. V finalu sta premagala poljsko-brazilski par Lukasz Kubot/Marcelo Melo s 6:3 in 6:1. Bryan in Sock sta postala prva teniška igralca po 15 letih, ki sta v eni sezoni zmagala US Open in Wimbledon med moškimi pari. Leta 2003 je to uspelo Švedu Jonasu Björkmanu in Avstralcu Toddu Woodbridgeu. Bryan je med dvojicami na turnirjih za grand slam osvojil 18. lovoriko.

NEW YORK, polfinale (M)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - DEL POTRO (ARG/3)

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - NIŠIKORI (JAP/21)

Dvojice (M), finale:

M. BRYAN/SOCK (ZDA/3) - KUBOT/MELO (POL/BRA/7)

6:3, 6:1

A. G.