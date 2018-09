OP ZDA: Ponoči bosta znani finalistki

Obe Američanki v vlogi favoritinj

6. september 2018 ob 19:29

New York - MMC RTV SLO

Serena Williams je favoritinja za zmago na letošnjem Odprtem prvenstvu ZDA. V polfinalu jo čaka Anastasija Sevastova. Lanska finalistka Madison Keys se bo srečala z Naomi Osako.

Margaret Court je rekorderka s 24 turnirji za grand slam in Serena jo želi ujeti že ta konec tedna. 28-letna Sevastova je leta 2013 končala kariero zaradi številnih poškodb, posvetila se je študiju. Pred tremi leti se je vrnila na turnejo WTA in zablestela. V četrtfinalu je izločila branilko naslova Sloane Stephens in postala prva Latvijka, ki se je prebila v polfinale US Opna.

Lanska finalistka Keysova je favoritinja proti Osaki, ki ji mnogi strokovnjaki napovedujejo sijajno kariero. 20-letna Japonka je spomladi presenetljivo osvojila turnir serije Premier v Indian Wellsu, na trdi podlagi se počuti najbolje.

Ženski finale bo na sporedu v soboto ob 22.00.

NEW YORK, polfinale (Ž)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Petek ob 1.00:

S. WILLIAMS (ZDA/17) - SEVASTOVA (LAT/19)



Drugi dvoboj:

KEYS (ZDA/14) - OSAKA (JAP/20)

A. G.