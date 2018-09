Osaka presnetljivo slavila v New Yorku - Serena izgubila živce

Serena se lahko izenači z legendarno Courtovo

8. september 2018 ob 22:00,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 23:38

New York

Naomi Osaka je senzacionalna zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je ugnala Sereno Williams s 6:2 in 6:4. 36-letna Američanka je dobila tri opomine, popolnoma je izgubila živce.

Finalni obračun je postregel s pravo dramo v drugem nizu, ko je Serena najprej prejela opomin zaradi nedovoljene pomoči trenerja Patricka Mouratogluja, nato je razbila lopar in prejela drugi opomin in s tem tudi izgubila točko. Pri zaostanku s 3:4 je sodniku Carlosu Ramosu zabrusila, da je tat. Portugalec ji je po pravilih dosodil še tretji opomin in s tem je izgubila osmo igro.



Šestkratna zmagovalka turnirja na igriščih Flushing Meadowsa je 1. septembra lani rodila hčerko Olympio. Spomladi se je še lovila v Miamiju, ko jo je Osaka odpravila v 1. krogu s 6:3 in 6:2. Serena je sredi julija izgubila finale Wimbledona proti Angelique Kerber. Že drugič zapored je izgubila finale turnirja za grand slam in ostaja pri 23. naslovih. Ni uspela izenačiti rekorda Margaret Court, ki ima 24 lovorik s turnirjev največje četverice.

20-letna Osaka je prva Japonka, ki se je uvrstila v veliki finale na turnirjih velike četverice. Letos je naredila velik korak naprej, potem ko jo je prevzel Sascha Bajin, ki je bil predtem v trenerskem štabu Serene Williams in Caroline Wozniacki. Nemški strokovnjak jo je kondicijsko izvrstno pripravil, naredil je tudi velike spremembe pri prehrani. Japonka je spomladi osvojila turnir serije Premier v Indian Wellsu.

Mattek-Sandsova in Jamie Murray najboljša med mešanimi pari

Američanka Bethanie Mattek-Sands in Britanec Jamie Murray sta zmagovalca v konkurenci mešanih parov. V finalu sta ugnala Poljakinjo Alicjo Rosolsko in Hrvata Nikolo Mektića z 2:6, 6:3 in 11:9. Mattek-Sandsova si je pred enim letom hudo poškodovala koleno, danes pa je na turnirjih za grand slam slavila osmič v karieri. Jamie Murray je osvojil četrto grand slam lovoriko, v New Yorku je bil najboljši že lani, takrat s Švicarko Martino Hingis.

