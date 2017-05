Pester dan v Parizu, slovo Tsongaja

Na sporedu 32 dvobojev drugega kroga

31. maj 2017 ob 10:06,

zadnji poseg: 31. maj 2017 ob 13:46

Pariz - MMC RTV SLO

Četrti dan OP Francije v tenisu bodo spet v akciji Novak Đoković, Rafael Nadal, Milos Raonic, Dominic Thiem in Grigor Dimitrov.

Branilec naslova Đoković se bo v drugem dvoboju na igrišču Suzanne Lenglen pomeril s Portugalcem Joaom Souso, ki je na lestvici ATP na 59. mestu. Igralca sta se doslej pomerila trikrat, Srb pa ni oddal niti niza.

Na istem igrišču se je kot prvi v tretji krog uvrstil eden izmed tihih favoritov Dominic Thiem. Avstrijec je s 7:5, 6:1 in 6:3 odpravil Italijana Simoneja Bolellija.

Na osrednje igrišče bo pozno popoldne stopil Nadal, ki ga čaka obračun z Nizozemcem Robinom Haasejem.

Nasprotnik Milosa Raonica bo Brazilec Rogerio Dutra Silva, Grigor Dimitrov pa bo igral s Špancem Tommyjem Robredom.

Hiter konec za Tsongaja

V zadnjem odigranem dvoboju prvega kroga je Argentinec Renzo Olivo presenetljivo izločil 12. nosilca, Francoza Joa Wilfrieda Tsongaja s 7:5, 6:4, 6:7 in 6:4. Dvoboj je bil v torek prekinjen zaradi slabe vidljivosti pri vodstvu Oliva s 5:4 v četrtem nizu. Igralca sta bila v sredo na igrišču le pet minut. Tsonga je najprej ubranil tri zaključne žoge in ko je vse kazalo, da se bo izvlekel, je Argentincu le uspelo odvzeti servis in zaključiti dvoboj.

Izločila prvo nosilko in nato izpadla

Pri dekletih je Jekaterina Makarova, ki je v prvem krogu s 6:2, 6:2 izločila prvo nosilko Angelique Kerber, izpadla z istim izidom proti Ukrajinki Lesiji Curenko.

DANAŠNJI DVOBOJI

Moški, 2. krog, spodnji del tabela:

RAONIĆ (KAN/5) - DUTRA SILVA (BRA)



TRUNGELLITI (ARG) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)



CARRENO BUSTA (ŠPA/20) - DANIEL (JAP)



DIMITROV (BLG/11) - ROBREDO (ŠPA)



VESELY (ČEŠ) - BEDENE (VB)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/17) - KUKUŠKIN (KAZ)



BASILAŠVILI (GRU) - TROICKI (SRB)



NADAL (ŠPA/4) - HAASE (NIZ)



THIEM (AVT/6) - BOLELLI (ITA)

7:5, 6:1, 6:3

JOHNSON (ZDA/25) - ČORIĆ (HRV)



KARLOVIĆ (HRV/23) - ZEBALLOS (ARG)



GOFFIN (BEL/10) - STAHOVSKI (UKR)

6:2, 6:4, 3:6, 6:3

POUILLE (FRA/16) - BELLUCCI (BRA)



RAMOS VINOLAS (ŠPA/19) - BONZI (FRA)



NAPOLITANO (ITA) - SCHWARTZMAN (ARG)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - SOUSA (POR)

Ženske, 2. krog, zgornji del tabele:

CURENKO (UKR) - MAKAROVA (RUS)

6:2, 6:2

OSTAPENKO (LAT) - PUIG (PRT)

6:3, 6:2

STOSUR (AVS/23) - FLIPKENS (BEL)

6:2, 7:6 (6)

MATTEK SANDS (ZDA) - KVITOVA (ČEŠ/15)

7:6 (5), 7:6 (5)

WOZNIACKI (DAN/11) - ABANDA (KAN)



BERTENS (NIZ/18) - BELLIS (ZDA)



DŽANG (KIT/32) - SASNOVIČ (BLR)



KUZNECOVA (RUS/8) - DODIN (FRA)



MUGURUZA (ŠPA/4) - KONTAVEIT (EST)



PUTINCEVA (KAZ/27) - LARSSON (ŠVE)

6:3, 1:6, 6:3

BUYUKAKCAY (TUR) - ROGERS (ZDA)



MLADENOVIC (FRA/13) - ERRANI (ITA)



V. WILLIAMS (ZDA/10) - NARA (JAP)

6:3, 6:1

HOGENKAMP (NIZ) - MERTENS (BEL)



BACSINSZKY (ŠVI/30) - BRENGLE (ZDA)



CIBULKOVA (SLK/6) - JABEUR (TUN)

R. K.