Peti grand slam s Federerjem, Đokovićem in Sereno Williams

Federer in Đoković turnir osvojila po petkrat

7. marec 2018 ob 11:30,

V nasprotju s pričakovanji se bo Novak Đoković po operaciji komolca vrnil na teniška igrišča že v Indian Wellsu, na prvem letošnjem turnirju serije 1.000, ki se bo začel danes.

Srb je po polletni odsotnosti nastopil na prvem turnirju za grand slam v sezoni v Melbournu, kjer ga je v osmini finala izločil Korejec Hyeon Chung. Đoković je med dvobojem spet začutil bolečine v komolcu, ki ga je konservativno (samo s počitkom) zdravil v drugi polovici leta 2017. Po Melbournu se je nekdanja številka ena odločil za manjši operativni poseg, a ni razkril, koliko časa bo počival.

Nekateri so menili, da se bo vrnil na začetku peščene sezone ali šele poleti pred Wimbledonom, vendar je Đoković presenetil in bo nastopil že na turnirju v Kaliforniji. Vsekakor dobra novica za tenis, ki je zaradi številnih poškodb v zadnjem času izgubil nekaj blišča. Na marčevski ameriški turneji ne bo poškodovanih Rafaela Nadala, Andyja Murrayja in Stana Wawrinke.

Federer in Đoković zmagala po petkrat

Naslov v Indian Wellsu bo branil Roger Federer, ki bo naskakoval rekordno (šesto) zmago na najprestižnejšem turnirju serije 1.000. Švicar je slavil zmago v letih 2004, 2005, 2006, 2012 in lani. Pet naslovov v Indian Wellsu ima tudi Đoković.

Federer je v tej sezoni še neporažen (12:0). Osvojil je turnirja v Melbournu in Rotterdamu. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo zmagovalec dvoboja Harrison - Delbonis. V njegovi osminki žreba sta Filip Krajinović in Fabio Fognini, potencialni četrtfinalni nasprotnik pa Dominic Thiem. Đoković je v spodnji polovici žreba. Najprej se bo pomeril s kvalifikantom, če bo uspešen, pa najverjetneje s Keijem Nišikorijem. Potencialni nasprotnik v osmini finala bi bil stari znanec Juan Martin del Potro, ki je prejšnji teden zmagal na turnirju v Acapulcu.

Serena Williams in Azarenka med nepostavljenimi igralkami

V ženski konkurenci bodo nastopile vse najboljše igralke na svetu. Prvič po porodu bo zaigrala Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je zadnjič nastopila januarja lani v Melbournu. Vrača se še ena nekdanja številka ena, Viktoria Azarenka. Obe sta med nepostavljenimi igralkami. Prva nosilka je Simona Halep, druga pa zmagovalka Melbourna Caroline Wozniacki.

Indian Wells velja za največji turnir po štirih turnirjih za grand slam. V žrebu je v obeh konkurencah po 96 igralk in igralcev. Turnir vsako leto obišče 450.000 gledalcev. Osrednji stadion je s 16.000 sedeži drugi največji na svetu, za igriščem Arthurja Asha v New Yorku.

1. krog, tabela (M):

FEDERER (ŠVI/1) prost

HARRISON (ZDA) - DELBONIS (ARG)

PAIRE (FRA) - kvalifikant

KRAJINOVIĆ (SRB/25) prost

MANNARINO (FRA/20) prost

COPIL (ROM) - kvalifikant

BENNETEAU (FRA) - CHARDY (FRA)

FOGNINI (ITA/16) prost

BERDYCH (ČEŠ/12) prost

KARLOVIĆ (HRV) - MARTERER (NEM)

LACKO (SLK) - LAJOVIĆ (SRB)

ČUNG (J. KOR/23) prost

CUEVAS (URU/30) prost

SHAPOVALOV (KAN) - kvalifikant

ALBOT (MOL) - CICIPAS (GRČ)

THIEM (AVT/5) prost

DIMITROV (BLG/3) prost

VERDASCO (ŠPA) - PELLA (ARG)

FRITZ (ZDA) - OPELKA (ZDA)

RUBLJOV (RUS/27) prost

RAMOS VINOLAS (ŠPA/19) prost

ČORIĆ (HRV) - YOUNG (ZDA)

DONALDSON (ZDA) - kvalifikant

BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) prost

CARRENO BUSTA (ŠPA/11) prost

ZEBALLOS (ARG) - SUGITA (JAP)

JOHNSON (ZDA) - MEDVEDEV (RUS)

KYRGIOS (AVS/17) prost

DŽUMHUR (BIH/26) prost

KICKER (ARG) - VESELY (ČEŠ)

HAČANOV (RUS) - DONSKOJ (RUS)

ANDERSON (JAR/7) prost

SOCK (ZDA/5) prost

FABBIANO (ITA) - KLAHN (ZDA)

TIAFOE (ZDA) - ESCOBEDO (ZDA)

LOPEZ (ŠPA/28) prost

QUERREY (ZDA/18) prost

KUKUŠKIN (KAZ) - M. ZVEREV (NEM)

kvalifikant - kvalifikant

POUILLE (FRA/9) prost

SCHWARTZMAN (ARG/14) prost

NIŠIOKA (JAP) - kvalifikant

ISTOMIN (UZB) - GOJOWCZYK (NEM)

EDMUND (VB/21) prost

RAONIC (KAN/32) prost

kvalifikant - kvalifikant

JUŽNI (RUS) - SOUSA (POR)

A. ZVEREV (NEM/4) prost

DEL POTRO (ARG/6) prost

STRUFF (NEM) - DE MINAUR (AVS)

BASILAŠVILI (GRU) - SANDGREN (ZDA)

FERRER (ŠPA/29) prost

NIŠIKORI (JAP/22) prost

MAYER (ARG) - ESTRELLA BURGOS (DOM)

kvalifikant - kvalifikant

ĐOKOVIĆ (SRB/10) prost

ISNER (ZDA/15) prost

MONFILS (FRA) - EBDEN (AVS)

HERBERT (FRA) - SIMON (FRA)

MÜLLER (LUK/24) prost

KOHLSCHREIBER (NEM/31) prost

DJERE (SRB) - kvalifikant

TROICKI (SRB) - FUCSOVICS (MAD)

ČILIĆ (HRV/2) prost

1. krog, tabela (Ž):

HALEP (ROM/1) prosta

DUAN (KIT) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

ROGERS (ZDA) - DOLEHIDE (ZDA)

CIBULKOVA (SLK/30) prosta

MERTENS (BEL/22) prosta

VANG (KIT) - BACSINSZKY (ŠVI)

STOSUR (AVS) - DAVIS (ZDA)

MLADENOVIC (FRA/14) prosta

KONTA (VB/11) prosta

VONDROUSOVA (ČEŠ) - BRENGLE (ZDA)

SABALENKA (BLR) - LEPCHENKO (ZDA)

KUZNECOVA (RUS/19) prosta

STRYCOVA (ČEŠ/25) prosta

MARTIĆ (HRV) - MARIA (NEM)

BENCIC (ŠVI) - BABOS (MAD)

OSTAPENKO (LAT/6) prosta

MUGURUZA (ŠPA/3) prosta

BOUCHARD (KAN) - VICKERY (ZDA)

OSAKA (JAP) - ŠARAPOVA (RUS)

RADWANSKA (POL/31) prosta

VANDEWEGHE (ZDA/17) prosta

NARA (JAP) - KANEPI (EST)

VEKIĆ (HRV) - SAKARI (GRČ)

BARTY (AVS/16) prosta

KVITOVA (ČEŠ/9) prosta

PUTINCEVA (KAZ) - VAN UYTVANCK (BEL)

ANISIMOVA (BLR) - PARMENTIER (FRA)

PAVLJUČENKOVA (RUS/23) prosta

DŽANG (KIT/32) prosta

KENIN (ZDA) - LIU (ZDA)

KRUNIĆ (SRB) - BEGU (ROM)

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/5) prosta

V. WILLIAMS (FRA/8) prosta

NICULESCU (ROM) - CIRSTEA (ROM)

S. WILLIAMS (ZDA) - DIJAS (KAZ)

BERTENS (NIZ/29) prosta

SEVASTOVA (LAT/21) prosta

PUIG (PRT) - HADAD MAIA (BRA)

ZVONAREVA (RUS) - VIHLJANCEVA (RUS)

GÖRGES (NEM/12) prosta

KEYS (ZDA/15) prosta

COLLINS (ZDA) - TOWNSEND (ZDA)

ŽUK (RUS) - CORNET (FRA)

RYBARIKOVA (SLK/18) prosta

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/27) prosta

WITHÖFT (NEM) - HSIEH (TJV)

CEPEDE ROYG (PAR) - BARTHEL (NEM)

SVITOLINA (UKR/4) prosta

GARCIA (FRA/7) prosta

BRADY (ZDA) - BUZARNESCU (ROM)

WICKMAYER (BEL) - DAY (ZDA)

GAVRILOVA (AVS/26) prosta

VESNINA (RUS/24) prosta

SORRIBES TORMO (ŠPA) - BELLIS (ZDA)

MAKAROVA (RUS) - FLIPKENS (BEL)

KERBER (NEM/10) prosta

STEPHENS (ZDA/13) prosta

AZARENKA (BLR) - WATSON (VB)

MCHALE (ZDA) - SINIAKOVA (ČEŠ)

KASATKINA (RUS/20) prosta

KONTAVEIT (EST/28) prosta

SASNOVIČ (BLR) - LINETTE (POL)

ARRUABARRENA (ŠPA) - CURENKO (UKR)

WOZNIACKI (DAN/2) prosta

