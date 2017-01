Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Belinda Bencic in Roger Federer sta blestela v igri dvojic. Foto: EPA Novak Đoković se bo v četrtfinalu pomeril z Radekom Štrepanekom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poraz Federerja ni bil usoden, Đoković v Dohi v četrtfinalu

Veteran Štepanek pri 38 letih v četrtfinalu

4. januar 2017 ob 18:40

Perth, Doha - MMC RTV SLO

Na Hopmanovem pokalu sta Francija in Švica prišle do drugih zmag v skupini A. Alexander Zverev je presenetil Rogerja Federerja s 7:6, 6:7 in 7:6, a to ni bilo dovolj za zmago Nemčije.

V uvodnem dvoboju Švice in Nemčije sta se srečala eden izmed največjih upov svetovnega tenisa in švicarski veteran, ki se je v Perthu po polletni vrnil na igrišča. 35-letni Federer je moral po treh podaljšanih igrah priznati premoč 19-letniku iz Hamburga. Dvoboj je trajal dve uri in pol, Zverev pa je dobil "tie-break" odločilnega niza s 7:4.

Belinda Bencic je nato ugnala Andreo Petkovic s 6:3 in 6:4, dvojica Bencic/Federer pa je bila v odločilnem dvoboju boljša s 4:1 in 4:2.

Gladka zmaga Francije

Francija je bila boljša od Velike Britanije s 3:0. Kristina Mladenovic je pri okrog 40 stopinjah Celzija s 6:4, 5:7 in 6:3 ugnala Heather Watson, nato pa je francoski ekipi zmago zagotovil Richard Gasquet, ki je s 6:4 in 6:2 nadigral Dana Evansa. Tako dvoboj parov, v katerem sta prav tako slavila Mladenovićeva in Gasquet, ni več odločal o končnem razpletu.

Đoković brez težav naprej

Branilec naslova na turnirju v Dohi Novak Đoković je v osmini finala odpravil 6:3 in 6:4 Horacia Zeballosa v 72 minutah. Srb je v obeh nizih enkrat odvzel servis Argentincu. V prvem nizu mu je to uspelo v četrti, v drugem pa v peti igri.

V četrtfinalu se bo drugi igralec sveta srečal z Radekom Štepankom, ki je s 6:3 in 6:2 izločila Arthurja De Greefa. 38-letni Čeh je postal najstarejši četrtfinalist na turnirjih ATP po legendarnem Jimmyju Connorsu leta 1995 v Halleju. Američan je bil na travnati podlagi odličen pri 42 letih!

DOHA, osmina finala, tabela

(1.334.270 am. dolarjev, trda podlaga)



MURRAY (VB/1) - G. MELZER (AVT)



ALMAGRO (ŠPA) - KOHLSCHREIBER (NEM/7)

7:6, 7:6

BERDYCH (ČEŠ/3) - VESELY (ČEŠ)

7:6, 1:6, 6:1

TSONGA (FRA/5) - BROWN (NEM)



KARLOVIĆ (HRV/6) - HAČANOV (RUS)



VERDASCO (ŠPA) - GOFFIN (BEL/4)

6:1, 7:6

ŠTEPANEK (ČEŠ) - DE GREEF (BEL)

6:3, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - ZEBALLOS (ARG)

6:3, 6:4



Hopmanov pokal, skupina A, 2. krog:

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA 3:0

Gasquet - Evans 6:4, 6:2

Mladenovic - Watson 6:4, 5:7, 6:3

Gasquet/Mladenovic - Evans/Watson 4:3, 4:3



ŠVICA - NEMČIJA 2:1

Federer - A. Zverev 6:7 (1), 7:6 (4), 6:7 (4)

Bencic - Petković 6:3, 6:4

Federer/Bencic - Zverev/Petković 4:1, 4:2

Lestvica: ŠVICA 2 2 0 5:1 2 FRANCIJA 2 2 0 5:1 2 NEMČIJA 2 0 2 2:4 0 VELIKA BRITANIJA 2 0 2 0:6 0

A. G.