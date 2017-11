Poškodovani Nadal končal nastope v Parizu - na voljo še ena vozovnica za London

Isner v napetem obračunu izločil del Potra

3. november 2017 ob 14:47,

zadnji poseg: 3. november 2017 ob 18:31

Pariz - MMC RTV SLO

Prvi nosilec Rafael Nadal je pred četrtfinalnim dvobojem odpovedal nastope na mastersu v Parizu, ker je obnovil poškodbo kolena. Filip Krajinović se je tako brez boja uvrstil v polfinale.

Odpoved zaključnega dela zadnjega turnirja serije 1.000 v tej sezoni se je primerila le dva dni potem, ko je postalo jasno, da bo 31-letnik še četrtič leto končal na prvem mestu lestvice ATP.

"To je bila zelo težka odločitev. Pariz je najbolj pomembno mesto v moji karieri. Zelo dobro se razumem z ljudmi, ii organizirajo turnir, saj imajo enako vlogo tudi na Roland Garrosu. Zdaj me čakajo terapije in upam, da bom pripravljen za nastop v Londonu," je poudaril Nadal.

Na voljo le še ena vozovnica za London

Na zaključnem turnirju v Londonu so si nastop že zagotovili Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Marin Čilić in David Goffin.

"DelPo" nima več možnosti za preboj med osmerico

Za zadnjo vozovnico v O2 Areni se potegujejo Pablo Carreno Busta, John Isner in Jack Sock. V najboljšem položaju je Španec. Oba Američana morata za uvrstitev med elitno osmerico osvojiti turrnir v Parizu.

Juan Martin del Potro nima več možnosti, saj je v četrtfinalu izpadel proti Isnerju v napetih treh nizih. V odločilnem nizu je "stolp iz Tandila" izgubil servis vtretji igri. Po koncu obračuna, ki je trajal dve uri in deset minut, je dobil velik aplavz s tribun dvorane Bercy.

PARIZ (M)

(4.507.375 evrov, trda podlaga)

Četrtfinale, tabela:

KRAJINOVIĆ (SRB) - NADAL (ŠPA/1)

b. b.



ISNER (ZDA/9) - DEL POTRO (ARG/13)

6:4, 6:7, 6:4





ČILIĆ (HRV/3) - BENNETEAU (FRA)





SOCK (ZDA/16) - VERDASCO (ŠPA)

A. G.