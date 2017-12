Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aljaž Bedene, 49. igralec sveta, bo spet nastopal za Slovenijo. Foto: BoBo Tako Bedene kot Marko Umberger poudarjata, da so vse stare zamere pozabljene, pomembno vlogo pri tem, da se bo Bedene dobro počutil v slovenski reprezentanci, pa ima tudi novi kapetan Slovenije Miha Mlakar. Foto: BoBo Dodaj v

Pozabljena vsa nesoglasja med teniško zvezo in Bedenetom

Bedene želi Slovenijo popeljati v 1. evroafriško skupino

20. december 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Teniški igralec Aljaž Bedene, ki se vrača v slovensko reprezentanco, komaj čaka na dvoboj Slovenije in Poljske, ki bo na 3. in 4. februarja v Mariboru.

Bedene, trenutno 49. igralec na svetu, je od marca 2015 nastopal pod zastavo Velike Britanije, danes pa je skupaj s predsednikom Teniške zveze Slovenije Markom Umbergerjem stopil pred novinarje in se s tem uradno vrnil v staro jato. Za dobrobit slovenskega tenisa se tako Bedene kot Umberger strinjata, da je treba pozabiti na preteklost in sile usmeriti v prihodnost.

28-letni Bedene je poudaril, da ima z vsemi iz slovenskega tenisa oziroma soigralci odlične odnose ter da komaj čaka na dvoboj s Poljsko: "Moja velika želja je igrati Davisov pokal in Slovenijo popeljati najprej v prvo evroafriško skupino, nato pa še v svetovno skupino. Verjamem, da bomo v Mariboru nastopili v najmočnejši postavi in da bomo naredili prvi korak v višji rang tekmovanja."

Z vrnitvijo v domovino - za Slovenijo bo ponovno zaigral na turnirju v Dohi - je Bedene dobil tudi možnost, da se uvrsti na olimpijske igre 2020. "Olimpijske igre so želja vsakega športnika, ampak najprej je na vrsti Davisov pokal. Po pravilih Mednarodne teniške zveze moraš zbrati določeno število nastopov za reprezentanco, da sploh prideš v izbor za olimpijske igre. Hkrati je Tokio 2020 še precej oddaljen in videli bomo tedaj, kakšno uvrstitev bom sploh imel," pravi Bedene.

Spoznal, kako zelo pomembne so malenkosti

"Moja želja je predvsem ostati zdrav, saj vem, da če uživam v tenisu, lahko premagam tudi najboljše igralce na svetu. Letos do sredine leta sem to večkrat dokazal, nato pa me je poškodba ustavila in v drugi polovici leta sploh nisem igral. Kar se tiče slovenske reprezentance, pa je bila moja želja, da se stvari bolj profesionalizirajo. V zadnjih letih sem se naučil, da so v poklicnem športu malenkosti zelo pomembne. O tem smo se pogovarjali tudi igralci in novi kapetan ekipe Davisovega pokala Miha Mlakar in vsi smo se strinjali, da moramo v tem pogledu narediti korak naprej."

Zadovoljen je tudi Marko Umberger: "Vemo, kaj v svetovnem tenisu pomeni Aljaž Bedene in kaj bo slovenski tenis pridobil z njim. Igralec njegovega kova je zaželen v vsaki reprezentanci in tudi slovenska ima zdaj potencial za vrhunske dosežke. Aljaž mi je večkrat zatrdil, da nima nobenih zamer do Teniške zveze Slovenije, tudi mi smo pozabili na nekatera nesoglasja iz preteklosti, zato se s tem, kar je bilo, ne mislimo več ukvarjati, temveč bomo vse sile usmerili že v prvi dvoboj Davisovega pokala."

