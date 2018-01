Pred tedni sta igrala na Maldivih, danes za grand slam naslov

Federer v zmagah vodi z 8:1

28. januar 2018 ob 08:01

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer in Marin Čilić sta konec novembra del počitnic preživela skupaj na Maldivih, zdaj pa bosta igrala v finalu Melbourna.

Na uvodnem turnirju za grand slam sezone je zadnje dejanje - moški finale. Roger Federer bo zaigral že v svojem 30. finalu, v katerem lovi 20. naslov. Odveč je povedati, da je po obeh merilih suvereni rekorder. Na drugi strani je to za Marina Čilića tretji finale, naslov je slavil v New Yorku, lani pa je v finalu Wimbledona (v katerem je imel težave z žulji) izgubil prav proti Federerju.

"Konec novembra sva bila res oba hkrati na Maldivih, a nekako nisva želela zmotiti drug drugega. Po dveh dneh mi je napisal sporočilo, da če se želim kaj družiti, naj mu to le sporočim," se dogajanja spominja 36-letni Švicar. Res sta se videla, opravila dva krajša skupna treninga in se dobila na nekaj družinskih srečanjih. "Bilo je zabavno, brez trenerjev, samo dva, ki močno udarjata po žogici," je še dodal Federer.

To bo njun deseti obračun, Federer v zmagah vodi prepričljivo z 8:1. Čilić je edini dvoboj dobil leta 2014, ko je slavil v polfinalu New Yorka in nato tudi slavil svoj največji uspeh kariere.

Finale, nedelja ob 9.30:

FEDERER (ŠVI/2) - ČILIĆ (HRV/6)

S. J.