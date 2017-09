Presenečenje v New Yorku: Schwartzman izločil Čilića

Sedmi igralec je sicer dobil prvi niz, nato je dva izgubil v podaljšani igri s 5:7, v četrtem pa že zaostajal z 2:5. Z odvzemom servisa je prišel na 4:5, a preobrata ni zmogel, čeprav je imel dve žogi za izenačenje na 5:5.

Schwartzman se je tako prvič v karieri uvrstil med najboljših 16 igralcev turnirja za grand slam, v osmini finala se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Francozom Lucasom Pouillejem in kazahstanskim kvalifikantom Mihailom Kukuškinom.

V 4. krog je napredoval tudi Italijan Paolo Lorenzi, ki je poskrbel tudi za poseben rekord. Postal je najstarejši teniški igralec, ki se je prvič v karieri uvrstil v četrti krog enega od turnirjev. 35-letni Lorenzi je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku s 3:0 v nizih (6:2, 6:4 in 6:4) premagal rojaka Thomasa Fabbiana.

Med ženskami se je prva uvrstitve v četrti krog veselila Čehinja Petra Kvitova. 13. nosilka je v tretjem krogu v 71 minutah s 6:0 in 6:4 premagala Francozinjo Caroline Garcio. Kvitova bo drugi teden v Flushing Meadowsu dočakala petič v karieri, v četrtem krogu, kar je njen najboljši dosežek na US Opnu, je igrala še v letih 2012, 2015 in 2016.