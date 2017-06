Prvi poraz Nadala v finalu Pariza ali Wawrinke v finalih grand slamov?

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

11. junij 2017 ob 11:28

Pariz - MMC RTV SLO

Teniški turnir v Parizu se danes končuje s poslastico - v moškem finalu se bosta ob 15.10 pomerila Rafael Nadal in Stan Wawrinka.

Stavnice so na strani Nadala, ki lovi težko pričakovani deseti pariški naslov. Kralj peska je letos že prišel do desete zmage na istem turnirju (Monte Carlo in Barcelona), zdaj upa, da bo temu dodal še precej bolj čislan deseti Roland Garros.

Prenos lahko od 14.55 naprej spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.



Izgubil samo 29 iger

Za Španca bo to že 22. finale na turnirjih za grand slam (14 zmag in 7 porazov). Na poti do finala je izgubil samo 29 iger, kar je drugi najbolj dominanten sprehod do finala. Manj iger je izgubil le Björn Borg leta 1978. Šved je takrat na celem turnirju skupaj izgubil le 32 iger, kar je absolutni rekord. Nadalov osebni rekord je sicer 41 izgubljenih iger iz Pariza 2008.

Nadal dobil veliko večino dvobojev

Medsebojno razmerje zmag in porazov je prepričljivo na strani Nadala (15:3), ki se zaveda, da je daleč od tega, da se lahko že slika s 15. lovoriko na grand slamih: "Finale je zame velik uspeh. Wawrinka je neugoden tekmec, gotovo bol poln samozavesti. Moram igrati agresivno in na dolge točke. Ko udari z vso močjo, ga je težko ustaviti. Moram čim bolj omejiti njegove prednosti," je previden Nadal.

V finalih grand slamov še brez poraza

Wawrinka je lahko upravičeno samozavesten. Od leta 2014 se je vselej uvrstil v finale enega grand slama in tam tudi vselej zmagal (3-0). Za piko na i je imel v finalih na drugi strani res zveneče ime, a je vselej zmagal (v Melbournu 2014 je ugnal ravno Nadala). Švicar je pozneje od vrstnikov prišel v sam svetovni vrh, a je po dopolnjenem 30. letu osvojil kar dva grand slama. Več sta jih osvojila le Avstralca Rod Laver in Ken Rosewall na začetku odprte dobe (oba po štiri).

Wawrinka: Pritisk bo na obeh

"Igrati v finalu Pariza proti Rafi je najbrž največji izziv, ki ga lahko dobi teniški igralec. Je najboljši igralec do zdaj na pesku, igra že deseti finale, kar je res neverjetni podatek. Bo težko, a konec dneva je ta finale in pritisk bo na obeh igralcih. Oba želiva zmagati in gotovo bova dala oba vse od sebe. V finalu je bil vedno favorit moj tekmec in vedno se je dobro izšlo zame," je optimističen Wawrinka.

Finale, danes ob 15.10:

WAWRINKA (ŠVI/3) - NADAL (ŠPA/4)

S. J.