Roland Garros: Boj za številko ena in rojstnodnevnih slavljenk

8. junij 2017 ob 12:58,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 15:01

Na drugem teniškem turnirju za grand slam v Parizu sta danes na sporedu ženska polfinala. Drugi med Simono Halep in Karolino Pliškovo bo morebiti dal tudi novo številko ena.

V prvem polfinalu se pravkar merita 20. nosilka Timea Bacsinzky in vzhajajoča teniška zvezda Jelena Ostapenko. Obe igralki prav danes praznujeta rojstni dan. Švicarka je napolnila 27 let, Latvijka pa 20. Bacsinszkyjeva je ponovila uspeh iz leta 2015, ko je prav tako igrala v polfinalu. Na poti do polfinala je izločila Venus Williams in Kristino Mladenovic. Ostapenkova je imela do polfinala precej težje delo. Caroline Wozniacki in Samantho Stosur je izločila po treh nizih. Latvijko krasi izjemna napadalnost, ki pa jo večkrat tudi pahne v serijo nevsiljenih napak. "Pesek ni moja najljubša podlaga. Tukaj pa je podlaga hitrejša, kar ustreza moji igri. Igram vse bolje, sem samozavestna, in če to zadržim, je vse mogoče," pravi Ostapenkova.

Če bo slavila Pliškova, bo v ponedeljek z vrha izrinila Angelique Kerber. Ob morebitni zmagi favorizirane Halepove bo Nemka ostala na vrhu, a morda le do nedelje, saj bi Romunka z osvojitvijo Roland Garrosa sama zavzela svetovni vrh.

Halepovi je v četrtfinalu uspel izjemen preobrat. Zaostajala je za niz in v drugem izgubljala z 1:5, vendar je le premagala Elino Svitolino. "Sprijaznila sem se že s porazom. Začela sem igrati bolj sproščeno in naenkrat se je vse obrnilo, še sama ne vem, kako," je povedala Halepova, ki je v finalu Roland Garrosa igrala leta 2014.

S Pliškovo se je doslej pomerila petkrat, Čehinja pa je dobila le en dvoboj. Pliškova je med turnirjem v Parizu govorila, da ne igra svojega najboljšega tenisa in da je presenečena, da je prišla do četrtfinala. Tam je premagala še domačinko Caroline Garcio in našla prave občutke. "Na pesku sem imela težave z vsem. Nekako sem zmagovala, a tokrat sem končno pokazala več. Proti Halepovi bom morala biti še napadalnejša. Dela malo napak in se odlično giblje po igrišču. Ključ bo v servisu," se na svoje najmočnejše orožje zanaša 186 cm visoka Čehinja.

Polfinale, četrtek ob 15.00:

BACSINSZKY (ŠVI/30) - OSTAPENKO (LAT)

-:-, -:-



Drugi dvoboj:

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - HALEP (ROM/3)

