Roland Garros, finale: Halep - Ostapenko 6:4, 4:6, 1:1

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

10. junij 2017 ob 14:46

Pariz - MMC RTV SLO

Ob 15. uri se je začel veliki finale Roland Garrosa v ženski konkurenci. Za končno zmago v Parizu se merita Simona Halep in Jelena Ostapenko. Prenos dvoboja na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Halepova je velika favoritka za naslov, vseeno pa veliko možnosti za presenečenje pripisujejo tudi Latvijki, ki nasprotnice tre s silovitimi forhendi. Ti v povprečju dosegajo 122 km/h, kar je več kot, denimo, pri prvemu igralcu sveta Andyju Murrayju.

"Težko je predvideti končni razplet tega dvoboja. Jelena ima zares močne udarce, a menim, da me čaka precej podoben dvoboj, kot v polfinalu proti Pliškovi. Imela bom torej enako strategijo," je dejala Halepova, ki se bo z Latvijko pomerila prvič v karieri.

Halepova bo drugič zaigrala v finalu turnirja za grand slam, pred tremi leti je prav tako igrala v finalu Roland Garrosa, a je bila s 6:4, 6:7 in 6:4 boljša Marija Šarapova. Najboljši dosežek Ostapenkove na turnirjih za grand slam pred letošnjim Roland Garrosom je uvrstitev 3. krog, in sicer na letošnjem Odprtem prvenstvu Avstralije.

Vrsta nevsiljenih napak Ostapenkovo

Kakšen začetek Ostapenkove! Že v prvi igri si je s tremi neubranljivimi udarci priigrala tri priložnosti za brejk, z močnim forhendom je izkoristila že prvo. Toda že takoj zatem so se v njeno igro prikradle nevsiljene napake, dve priložnosti za odvzem servisa je še ubranila, tretje po nenatančnem forhendu pač ne. 1:1. Latvijka, ki je v četrtek dopolnila 20 let, je Halepovi vnovič servis odvzela v 5. igri, ko si je priložnost priigrala z natančnimi udarci z osnovne črte in silovitimi returni, s 3:2 je povedla po predolgi žogi nasprotnice. Toda zgodba z začetka dvoboja se je ponovila, gledalci so videli še drugi re-break, potem ko je Ostapenkova nizala eno napako za drugo in igro izgubila brez dobljene točke. 3:3. Niz se je prelomil v 10. igri, ko je Romunka napadla v pravem trenutku, nasprotnici odvzela servis in niz dobila s 6:4.

Ostapenkovo, ki je pred finalnim dvobojem na Roland Garrosu zadela kar 245 winnerjev (več jih je dosegel le Stan Wawrinka - 253), so v prvem nizu pokopale nevsiljene napake, storila jih je kar 25, Halepova zgolj tri.

Vrnitev Latvijke po zaostanku s 3:0

Halepova je ujela praktično vse žogice na igrišču, dobila je uvodno igro drugega niza, potem ko je ubranila tri žogice za brejk, takoj zatem je po seriji napak nasprotnice povedla z 2:0, brejk je potrdila v tretji igri (3:0), potem ko je Latvijka žogo iz bližine poslala v mrežo. Igra Ostapenkove se je sesula kot hišica iz kart, mladenka je bila psihično načeta, bentila je nad slabo izvedenimi udarci, brezupno je pogledovala proti trenerki Anabel Medini Garrigues. Vseeno se je še pravočasno pobrala in po seriji izvrstnih udarcev dobila naslednji dve igri (3:2), v 6. igri je trikrat skoraj izgubila servis, a se je vendarle rešila in izid poravnala na 3:3.

Po uri in 27 minutah izid poravnan

Gledalci so se postavili na njeno stran, ob vsaki dobljeni točki so jo glasno spodbujali, v 7. igri si je priigrala dve priložnosti za odvzem začetnega udarca, potem ko je s fantastičnim returnom poskrbela tudi za aplavz nasprotnice. S silovitim diagonalnim forhendom je dobila še četrto igro zapored (3:4)! 20-letnica je zaigrala kot prerojena, zadevala je neverjetne winnerje, niz je dobila v 10. igrah (4:6). V drugem nizu je zadela 22 winnerjev, storila je 18 nevsiljenih napak (Halepova trije winnerji in 4 nevsiljene napake).

