Roland Garros: Kerber - Makarova 2:6, -:-

Pri moških v nedeljo brez nastopa prvih petih nosilcev

28. maj 2017 ob 13:51

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu se je v veliki vročini začel drugi teniški turnir za grand slam v letošnji sezoni. Po petih mesecih premora se je na igrišča z zmago vrnila Čehinja Petra Kvitova.

27-letna dvakratna zmagovalka Wimbledona, ki jo je decembra vlomilec zabodel na njenem domu v Prostejovu in ji hudo poškodoval levo dlan, je v uri in 14 minutah s 6:3 in 6:2 premagala Američanko Julio Boserup.

Temperature naj bi se danes povzpele vse do 33 stopinj Celzija.

Pri moških prvi dan ne bo nastopil nihče izmed prvih petih nosilcev, pri ženskah pa prva igralka sveta Angelique Kerber pravkar igra proti Ekaterini Makarovi. Prvi niz je dobila Rusinja s 6:2.

M. R.