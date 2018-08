Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Blaž Rola se je hitro poslovil od New Yorka. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Roli ni uspelo povečati slovenske udeležbe v New Yorku

Turnir se bo začel v ponedeljek

23. avgust 2018 ob 08:57

New York - MMC RTV SLO

Blaž Rola je bil neuspešen v kvalifikacijah za zadnji teniški turnir za grand slam sezone v New Yorku. Tako bo imela Slovenija na petkovem žrebu za Odprto prvenstvo ZDA štiri predstavnike.

Rolo je že v prvem krogu kvalifikacij s 6:3, 6:4 izločil 20-letni Avstralec Max Purcell, ki je na lestvici ATP na 250. mestu.

Edini moški predstavnik v New Yorku bo Aljaž Bedene. V ženski konkurenci so med posameznicami na turnir neposredno uvrščene Tamara Zidanšek, Polona Hercog in Dalila Jakupović.

Turnir se bo začel v ponedeljek. Naslov bosta branila Rafael Nadal in Sloane Stephens. Na stavnicah najbolje kotirajo Novak Đoković (kvota 3,50), Nadal (4,50) in Roger Federer (5,50), pri ženskah pa Serena Williams (6), Angeliquer Kerber in Siona Halep (obe po 8).

