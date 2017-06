Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Serena Williams trenutno pričakuje prvega otroka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Serena odgovorila McEnroeju: Prosim za spoštovanje

Železna volja bi bilo njeno najmočnejše orožje

27. junij 2017 ob 12:57

New York City - MMC RTV SLO

Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je odgovorila Johnu McEnroeju, ki je dejal, da bi bila 35-letnica v moški konkurenci uvrščena okrog 700. mesta.

Legendarni John McEnroe je za ameriški radio National Public med promocijo svoje nove knjige z naslovom But Seriously dejal, da zelo spoštuje rojakinjo Sereno Williams, ampak da bi bila zmagovalka 23 turnirjev za grand slam med moškimi le 700. igralka na lestvici ATP.

"Če bi Serena Williams igrala na turneji ATP, bi bila uvrščena okoli 700. mesta. Da je Serena najboljša igralka na svetu, ni dvoma. A če bi morala igrati skupaj z moškimi, to bi bila popolnoma druga zgodba," je dejal nekdanji odlični tenisač.

Železna volja najmočnejše orožje

"Njeno najmočnejše orožje v moški konkurenci bi bila njena železna volja oziroma čustvena stabilnost. Prepričan sem, da bi Serena lahko premagala nekaj igralcev že samo zato, ker je psihično tako neverjetno močna. Njeni tekmeci bi klonili pod pritiskom, ona pa ima toliko izkušenj z največjih turnirjev, da bi jih znala unovčiti," je še povedal McEnroe.

Serena: Spoštuj mojo zasebnost

Williamsova, ki trenutno ne igra, ker s partnerjem Alexisom Ohanianom, s katerim sta par od leta 2015, pričakuje prvega otroka, je na družbenih omrežjih že odgovorila McEnroeju. "Dragi John. Obožujem in spoštujem te, a zares bi te prosila, da me ne omenjaš v izjavah, ki niso podprte z dejstvi. Nikoli nisem igrala proti igralcu, ki je bil 'tam' rangiran, za to nimam niti časa. Prosila bi za malo spoštovanja - do mene in moje zasebnosti, saj trenutno pričakujem otroka. Lep dan želim, gospod," je zapisala na Twitterju.

