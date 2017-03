Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Angelique Kerber, ki v letošnji sezoni še ni v pravi formi, bo znova postala številka ena na lestvice WTA. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Serena odpovedala Indian Wells in Miami - Kerberjeva znova številka ena

Pliškova bo zdaj na vrhu tabele

8. marec 2017 ob 16:41

Indian Wells - MMC RTV SLO

Serena Williams je zaradi poškodbe kolena odpovedala nastop na teniškem turnirju serije Premier v Indian Wellsu. Angelique Kerber bo po koncu turnirja znova postala številka ena.

35-letna Serena po zmagi v Melbournu pred petimi tedni ni več nastopala, v torek pa je zaradi poškodbe odpovedala kar dva nastopa. Manjkala bo v Indian Wellsu in tudi na naslednjem velikem turnirju v Miamiju.

"Žal se moram odpovedati Indian Wellsu in Miamiju. Nisem mogla trenirati, imama težave s koleni. Žal mi je, da me ne bo zraven, a ostajam optimistična in upam, da se bom čim prej vrnila," je sporočila Američanka.

Kerberjeva se je prvič v karieri zavihtela na vrh lestvice WTA 12. septembra lani po zmagi na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Postala je druga Nemka na prvem mestu, pred njo je to uspelo le legendarni Steffi Graf. Na vrhu je ostala 20 tednov, vodstvo pa je izgubila po zmagi Serene Williams na uvodnem grand slamu v letošnji sezoni v Melbournu.

INDIAN WELLS, 1. krog, tabela

(7.669.423 am. dolarjev, trda podlaga)

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3) prosta

PUIG (PRT) - COLLINS (ZDA)



CHIRICO (ZDA) - SCIHIAVONE (ITA)



BEGU (ROM/29) prosta



BERTENS (NIZ/18) prosta



BENCIC (ŠVI) - PIRONKOVA (BLG)



NICULESCU (ROM) - CIRSTEA (ROM)



BACSINSZKY (ŠVI/15) prosta



SVITOLINA (UKR/10) prosta



BONDARENKO (UKR) - VANG (KIT)



WICKMAYER (BEL) - SIEGEMUND (NEM)



GAVRILOVA (AVS/24) prosta



LUČIĆ BARONI (HRV/32) prosta



DAY (ZDA) - NARA (JAP)



BELLIS (ZDA) - FLIPKENS (BEL)



MUGURUZA (ŠPA/7) prosta



CIBLKOVA (SLK/5) prosta



OSTAPENKO (LAT) - KOVINIĆ (ČG)



KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - MATTEK SANDS (ZDA)



KASATKINA (RUS/33) prosta



PAVLJUČENKOVA (RUS/19) prosta



DOI (JAP) - KONTAVEIT (EST)



ERRANI (ITA) - MINELLA (LUK)



STRYCOVA (ČEŠ/17) prosta



KONTA (VB/11) prosta



GIBBS (ZDA) - WATSON (VB)



MCHALE (ZDA) - RODINA (RUS)



GARCIA (FRA/21) prosta



VINCI (ITA/26) prosta



BRENGLE (ZDA) - MARIA (NEM)



LARSSON (ŠVE) - GIORGI (ITA)



KUZNECOVA (RUS/8) prosta



KEYS (ZDA/9) prosta



DUQUE MARINO (KOL) - TIG (ROM)



OSAKA (JAP) - OZAKI (JAP)



DŽANG (KIT/30) prosta



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/23) prosta



SINIAKOVA (ČEŠ) - BARTHEL (NEM)



TOWNSEND (ZDA) - KASATKINA (RUS)



WOZNIACKI (DAN/13) prosta



STOSUR (AVS/16) prosta



GÖRGES (NEM) - TOMLJANOVIĆ (HRV)



GOLUBIĆ (ŠVI) - DAVIS (ZDA)



SEVASTOVA (LAT/22) prosta



MLADENOVIĆ (FRA/28) prosta



BECK (NEM) - BOUCHARD (KAN)



RISKE (ZDA) - VEKIĆ (HRV)



HALEP (ROM/4) prosta



RADWANSKA (POL/6) prosta



MAKAROVA (RUS) - SORRIBES TORMO (ŠPA)



CURENKO (UKR) - PENG (KIT)



KONJUH (HRV/31) prosta



VANDEWEGHE (ZDA/20) prosta



ARRUBARRENA (ŠPA) - ŠAFAROVA (ČEŠ)



JANKOVIĆ (SRB) - FALCONI (ZDA)



V. WILLIAMS (ZDA/12) prosta



VESNINA (RUS/14) prosta



BRADY (ZDA) - ROGERS (ZDA)



ŠVEDOVA (KAZ) - LEPCHENKO (ZDA)



BABOS (MAD/25) prosta



PUTINCEVA (KAZ/27) prosta



PARMENTIER (FRA) - DODIN (FRA)



KING (ZDA) - PETKOVIC (NEM)



KERBER (NEM/2) prosta



A. G.