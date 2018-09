Serena v 66 minutah zmlela Sevastovo

Obe Američanki v vlogi favoritinj

7. september 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 03:17

New York - MMC RTV SLO

Serena Williams je potrdila vlogo favoritinje za zmago na Odprtem prvenstvu ZDA. V polfinalu je odpravila Anastasijo Sevastovo s 6:3 in 6:0. Lanska finalistka Madison Keys se meri z Naomi Osako.

Margaret Court je rekorderka s 24 turnirji za grand slam in Serena jo želi ujeti že v soboto. Hitro se je vrnila v vrhunsko formo po porodu. Postala je najstarejša finalistka turnirja na igriščih Flushing Meadowsa, 26. septembra bo dopolnila 36 let.

28-letna Sevastova je leta 2013 končala kariero zaradi številnih poškodb, posvetila se je študiju. Pred tremi leti se je vrnila na turnejo WTA in zablestela. V četrtfinalu je izločila branilko naslova Sloane Stephens in postala prva Latvijka, ki se je prebila v polfinale US Opna.

Statistika Williams

Sevastova

Prvi servis (%) 64 60 Asi 4 1 Dvojne napake 1 2 Neizsiljene napake 20 12 Winnerji 31 10 Osvojene točke 60 40 Osv. točke na mreži 24/28 3/6 Priložnosti za brejk 5/10 1/2



Latvijka povedla z 2:0, nato dobila le še igro

Sevastova je začela sijajno in hitro povedla z 2:0, prav nič ni bila nervozna na najpomembnejšem obračunu kariere na največjem teniškem stadionu sveta. Serena se je po slabem začetku zbrala. Ključna je bila četrta igra, ko je imela Sevastova priložnost za 3:1, a je Serena prišla do brejka in izenačenja na 2:2. V nadaljevanju se je Američanka razigrala, servis je deloval izjemno.

Drugi niz je bil le še formalnost. Sevastova je osvojila le 12 točk. Serena je prevladovala z močnimi servisi in zelo hitro zaključevala točke na svoj servis. Dvoboj je trajal le uro in šest minut.

Serena že od uvodnega kroga razmišlja o finalu

"V uvodnih igrah sem se morala prilagoditi na njen slog igre. Večina tekmic zelo močno udarja po žogi, Sevastova pa ima popolnoma drugačen slog. Vsak dan razmišljal o finalnem obračunu. Priznam, da sem že od prvega kroga naprej razmišljala o tem, kako lepo bi bilo znova igrati v finalu na tem prelepem stadionu," je poudarila sedemkratna zmagovalka US Opna.



Lanska finalistka Keysova je favoritinja proti Osaki, ki ji mnogi strokovnjaki napovedujejo sijajno kariero. 20-letna Japonka je spomladi presenetljivo osvojila turnir serije Premier v Indian Wellsu, na trdi podlagi se počuti najbolje.

Ženski finale bo na sporedu v soboto ob 22.00.

NEW YORK, polfinale (Ž)

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



S. WILLIAMS (ZDA/17) - SEVASTOVA (LAT/19)

6:3, 6:0



KEYS (ZDA/14) - OSAKA (JAP/20)

