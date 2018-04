Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Veselje Slovenije v Portorožu. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Aljaž Bedene je letos dobil vse štiri posamične dvoboje v Davisovem pokalu. Foto: Sportida/Vid Ponikvar VIDEO Bedene in Razboršek poskr... Dodaj v

Slovenija vendarle obstala v 2. evroafriški skupini

Beden dobil oba posamična dvoboja

8. april 2018 ob 18:53

Portorož - MMC RTV SLO

Moška teniška reprezentanca je obstala v 2. evroafriški skupini Davisovega pokala, v Portorožu je po preobratu premagala Turčijo s 3:2.

Drugi dan tekmovanju je Turčija najprej dobila igro dvojic. Cem Ilkel in Anil Yuksel sta po treh nizih ugnala Aljaža Bedeneta in Toma Kočevarja Dešmana. Bedene je nato po kratkem premoru spet stopil na igrišče in ugnal Ilkla s 7:6 in 6:2.

V odločilnem dvoboju je nato Nik Razboršek premagalo Altuga Celikbileka s 7:5 in 6:3 in se veselil sploh prve zmage v reprezentančnem dresu. Razboršek je 787. igralec sveta, več kot 300 mest za Celikbilekom.

Razboršek: Zapomnil si bom celo življenje

"To je brez dvoma moja največja zmaga v karieri in trenutek, ki si ga bom zapolnil za celo življenje. Zmagati odločilno tekmo za svojo državo in z njo izpolniti cilj je res nekaj izjemnega. Cel teden sem se pripravljal na ta dvoboj. Vedeli smo, da lahko pride do njega, zato prvi dan nisem igral, da sem bil povsem spočit. Tudi ko sem danes videl, da bom moral v ogenj, se nisem ustrašil. Pripravo na dvoboj sem opravil po načrtu in nato hitro videl, da sem boljši nasprotnik. Prepričan sem, da mi bo ta zmaga dala zagon za dobre igre na naslednjih turnirjih," je bil zadovoljen Razboršek.

Bedene že gleda naprej

"Glede na to, kako dobro je igral Nik in kako suvereno je prišel do zmage, to sploh ni bil čudež. Ta zmaga je velika stvar, saj bi bilo nazadovanje v evropsko skupino Davisovega pokala hud udarec za slovenski tenis. Tja mi zagotovo ne sodimo in prepričan sem, da lahko naslednje leto z Blažem Rolo naskakujemo tudi prvo evroafriško skupino," pa je povedal Bedene.

Portorož (pesek):

SLOVENIJA - Turčija 3:2



Sobota:

Urbanija - Ilkel 2:6, 1:6



Bedene - Celikbilek 6:4, 6:2



Nedelja:

Bedene/Kočevar Dešman - Ilkel/Yuksel

3:6, 6:3, 3:6



Bedene - Ilkel 7:6 (4), 6:2



Razboršek - Celikbilek 7:5, 6:3

Svetovna skupina, četrtfinale:

Genova (pesek):

Italija - FRANCIJA 1:3

Seppi - Pouille 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 1:6

Fognini - Chardy 6:7, 6:2, 6:2, 6:3

Bolelli/Lorenzi -

Herbert/Mahut 4:6, 3:6, 1:6

Fognini - Pouille 6:2, 1:6, 6:7, 3:6

Seppi - Chardy odpovedano



Valencia (pesek):

ŠPANIJA - Nemčija 3:2

Ferrer - A. Zverev 4:6, 2:6, 2:6

Nadal - Kohlschreiber 6:2, 6:2, 6:3

F. Lopez/M. Lopez -

Puetz/Struff 3:6, 4:6, 6:3, 7:6, 5:7

Nadal - A. Zverev 6:1, 6:4, 6:4

Ferrer - Kohlschreiber

7:6, 3:6, 7:6, 4:6, 7:5

Varaždin (pesek, dvorana):

HRVAŠKA - Kazahstan 3:1

Čilić - Popko 6:2, 6:1, 6:2

Čorić - Kukuškin 6:3, 6:7, 4:6, 2:6

Dodig/Mektić -

Habibulin/Nedovjesov

6:7, 6:4, 6:4, 6:2

Čilić - Kukuškin 6:1, 6:1, 6:1

Čorić - Popko odpovedano



Nashville (trda podlaga, dvorana):

ZDA - Belgija 3:0

Isner - De Loore 6:3, 6:7, 7:6, 6:4

Querrey - Bemelmans 6:1, 7:6, 7:5

Harrison/Sock -

Gille/Vliegen 5:7, 7:6, 7:6, 6:4

Isner - Bemelmans nedelja

Querrey - De Loore nedelja

S. J.