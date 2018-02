Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Kaja Juvan je v uvodnem petkovem dvoboju ugnala Jacqueline Cabaj Awad, delo pa je dokončala Tamara Zidenšek. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenke že pred dvobojem dvojic obstale v skupini

Točki priborili Kaja Juvan in Tamara Zidenšek

9. februar 2018 ob 20:19

Talin - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v tretjem krogu 1. evroafriške skupine pokala Fed v Talinu premagala Švedsko s 3:0 in obstala v skupini.

Kaja Juvan je s 6:1 in 6:3 v uvodni partiji po uri igre premagala Jacqueline Cabaj Awad. Zmago je Sloveniji (po dveh urah in 16 minutah boja) zagotovila Tamara Zidanšek, ki je s 4:6, 6:4 in 6:2 ugnala Rebecco Peterson.

Juvanova je nato z Niko Radišić po uri in 26 minutah premagala še Mirjam Bjorklund in Cabaj Awad s 6:3, 6:7 (5) in 6:2.

Slovenija je tako po porazih s po 1:2 na prvih dveh tekmah proti Hrvaški in Madžarski osvojila tretje mesto v skupini in bo s tem po igri parov končala nastope v Estoniji.

Švedska, ki je pred tem premagala le Madžarsko z 2:1, se bo kot zadnja borila za obstanek s preostalimi zadnjeuvrščenimi ekipami posameznih skupin.

Najboljše reprezentance skupin se bodo med seboj pomerile za napredovanje v drugo svetovno skupino, drugouvrščene pa za dodatne tekme v play offu. Izpadli bosta dve ekipi iz štirih skupin, prav tako dve pa bosta napredovali.

T. O.